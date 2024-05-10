Güveniyo’rus’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski sevgilisi Alina Kabaeva, Putin'in yemin törenine katıldı. Putin'in 2 gizli çocuğunun annesi olduğu iddia edilen Kabaeva, ilk kez bir açıklama yaptı. "Özel bir askeri operasyon yürütülüyor, bu kolay değil. İnsanların seçimlere gelip Başkan Putin'i ve politikalarını desteklemiş olması muazzam. Biz seçmenler olarak görüyoruz ki liderimiz yabancı ülkelere değil, kendi halkına güveniyor. Bu tüm başarılarımızın ve zaferlerimizin temelidir" ifadesini kullandı.

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