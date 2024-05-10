Bir ’demet’ tiyatro!

Yakışıklı oyuncu Engin Akyürek ve güzelliğiyle dikkatleri hep üzerine çeken Demet Özdemir, 2023 yılında bir dizide birlikte başrolü paylaşmıştı. Birbirine çok yakıştırılan Özdemir ve Akyürek hakkında birçok iddia ortaya atılmıştı. Sosyal medya hesaplarından birbirini sık sık paylaşan Özdemir ve Akyürek, hakkında aşk dedikoduları yükselmişti. Ömrü kısa süren dizinin ardından Özdemir'in, Akyürek'ten çok hoşlandığı ve etkilendiği magazin basınında geniş yer bulmuştu. Bütün bu gelişmelerinden ardından Özdemir, bu iddiaları reddetmişti.

FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ!

Dizi boyunca aralarından su sızmayan ve birlikte vakit geçirmekten kaçınmayan Demet Özdemir ve Engin Akyürek, dizi bitmesine rağmen görüşmeye devam etmişti. Ama son yaşananlar yine kafaları karıştırdı. Özdemir, Akyürek'le olan bütün dizi paylaşımlarını sildi. Gazeteci Bilal Özcan'ın haberine göre; geçmişte yer aldığı dizilerden paylaşımları hala Instagram sayfasında duran Özdemir, Akyürek'le yer aldığı dizinin bitmesinden 5 ay geçmesine rağmen paylaşımları kaldırdı. Akıllar ise, "İkilinin arasında neler oldu?", "Aşk vardı da ayrılık mı yaşandı?" ve "Engin Akyürek, Demet Özdemir'e ne yaptı?" gibi sorular geldi.



GÜZEL OYUNCUDAN ŞAŞIRTAN HAREKET

Özdemir'in, X hesabından yaptığı "Biz kötüyüz aynen" paylaşımı da takipçilerinin gözünden kaçmadı.