Ben daha ne yapayım!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal yakın çevresine dert yandı. Tecrübeli hoca, bu sezon bitime 3 hafta kala 90 puan topladı. Sarı-Lacivertli taraftarlar, 10 yıldır şampiyonluk sevinci yaşamadığı için eleştiri oklarının hedefindeki isimlerden biri de İsmail Kartal oldu. Tecrübeli hocanın da bu durumdan oldukça rahatsız olduğu öğrenildi. İsmail Kartal'ın yakın çevresine, "Puan rekoru kırdım. Gol rekoru kırdım. 19 maçlık galibiyet serisi yakaladım. Hiçbir teknik direktörün yapamadığını yaptım. Hep eleştirildim. Bu süreçte yönetimden bile gerekli desteği almadım" dediği öğrenildi.

ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER YAKALADI

Evinde sadece 1 kez yenilen, dış sahada mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, üst üste elde ettiği 10 maçlık galibiyet serisinin ardından Sivasspor ve Konyaspor maçlarında 2'şer puan kaybetti. Fenerbahçe dış sahada oynadığı 18 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik alarak 48 puan topladı ve 2020-2021 sezonunda elde ettiği 'Dış sahada en fazla puan toplama rekorunu' da geride bıraktı. Sivasspor ve Konyaspor beraberlikleri sezon adına kırılma maçları oldu.