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Acı hatıra

Halil İbrahim Yurdunkulu, sokaktaki oğlu Kayra Ege’yi ‘hatıra kalsın’ diye videoya aldı. Ancak Ege’ye yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024 Güncelleme 10 Mayıs 2024, 07:01
Acı hatıra

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Antalya Muratpaşa'da Güvenlik İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Kayra Ege Yurdunkulu (11), önceki gün öğle yemeği için okuldan eve geldi. Yemeğini yedikten sonra tekrar okula gitmeye hazırlanan Ege, yolun karşısına geçmek için yaya geçidine çıktı. Yaya geçidinde beklediği sırada araçlardan biri yolun sağ şeridinde durdu. Aracın durduğunu gören Ege, koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada sol şeritten gelen Ö.K.'nın kullandığı otomobil çarptı.

1 GÜN HASTANEDE KALDI
Baba Halil İbrahim Yurdunkulu, çocuğu okula giderken 'hatıra kalsın' diye evinin penceresinden cep telefonuyla kaydetti. Kaza anına tanıklık etti. Oğluna araba çarptığını gören baba, çığlıklar atarak dışarıya koştu. Yurdunkulu, sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralanan çocuğa ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ege, hastanede 1 gün gözlem altında tutulduktan sonra dün taburcu edildi.

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