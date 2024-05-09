Sezon Karadeniz dalgası gibi oldu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 4-0'lık Karagümrük galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Avcı, "Oyunun her anını doğru oynamak gerekiyor. Bazen karşılığını alırsın, alamazsın. Sezon başından bu yana inişler çıkışlar, Karadeniz'in dalgası gibi oldu ki bir çok takım bunu yaşadı. Biz de yaşıyoruz. Türkiye Kupası finalindeyiz, ligde de üçüncüyüz. Ulaşılabillir hedeflere koşuyoruz. Kafamızı İstanbul maçına çevireceğiz. Finalin de keyfini çıkarmak istiyoruz" diye konuştu. Avcı, sakatlanan Onuachu'nun durumu ile ilgili ise "Çok önemli bir şey olmadığını düşünüyorum. Hafta sonuna kadar hazır olur" ifadesini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN