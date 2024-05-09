Reus’tan kötü haber

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan ve sezon sonu 12 yıldır formasını giydiği Borussia Dortmund'dan ayrılacağını açıklayan Marco Reus ile ilgili flaş bir iddiada bulundu.

Romano'nun haberine göre; 34 yaşındaki Alman oyuncu, Borussia Dortmund'dan ayrıldıktan sonra kariyerine MLS'te devam etmeyi düşünüyor. Tecrübeli futbolcunun birkaç takımla transfer için görüşme halinde olduğu da ifade ediliyor. Dortmund kariyerinde 426 maça Reus, söz konusu süreçte 169 gol üretirken, 130 da asiste imza attı.