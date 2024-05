’İş’te en zengin şehirler

Henley & Partners tarafından küresel veri istihbarat firması New World Wealth "2024 Dünyanın En Zengin Şehirleri Raporu"nu yayınladı. New York City zirvedeki yerini korumayı başardı. ABD, ilk 50'de 11 şehirle şampiyonluğu kimseye kaptırmadı. New York şehri sakinlerinin sahip olduğu toplam servetin şu anda 3 trilyon ABD dolarını aştığı, bu rakam çoğu büyük G20 ülkesinde tutulan toplam servetten daha yüksek bir seviyeye denk geldiği anlaşıldı.

New York'ta 60 milyarderin yaşadığı bilgisi paylaşıldı. 2. sırayı San Francisco şehri ve Silikon Vadisi'ni kapsayan Kuzey Kaliforniya kaptı. Tokyo 3. sırada, Singapur 4. sırada yer aldı. Singapur'da 30 milyar olduğu hatırlatıldı. Uzun yıllardır dünyanın en zengin şehri olan Londra, 5. sıraya düşerek şaşırttı. Hong Kong 10 yılda dört sıra düşerek 9'a demir attı. Ne yazık ki Türkiye, milyar dolarlık servet araştırmasında hiçbir şehri ile ilk 50'ye girmeyi başaramadı.