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"Balık Ayhan" lakaplı şarkıcı Ayhan Küçükboyacı hayatını kaybetti!

Balık Ayhan olarak tanınan Roman müziğinin sevilen ismi Ayhan Küçükboyacı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Profesyonel müzik kariyerine 16 yaşında Galata Kulesi'nde adım atan Balık Ayhan, özellikle Roman müziği alanında tanınmış ve çeşitli televizyon programlarında yer almıştır.

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Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025 , 07:30 Güncelleme Tarihi :13 Mayıs 2025 , 07:40
Balık Ayhan lakaplı şarkıcı Ayhan Küçükboyacı hayatını kaybetti!

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Balık Ayhan olarak tanınan Roman müziğinin sevilen ismi Ayhan Küçükboyacı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Roman müziği denilince akla gelen ve Balık Ayhan olarak tanınan Ayhan Küçükboyacı, yakınları tarafından 12 Nisan'da Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürülmüştü. Nefes darlığı yaşayan ünlü isim yoğun bakım servisine alınmıştı.

Ayhan Küçükboyacı (İHA)Ayhan Küçükboyacı (İHA)


Hastanede tedavisi devam eden Küçükboyacı'nın kızı geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu Instagram hesabından paylaşım yaparak Balık Ayhan için acil kan çağrısında bulunmuştu.

Ayhan Küçükboyacı (DHA)Ayhan Küçükboyacı (DHA)

Ayhan Küçükboyacı'nın sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

BALIK AYHAN KİMDİR?
Balık Ayhan, gerçek adıyla Ayhan Küçükboyacı, İstanbul'un Hacıhüsrev semtinde doğmuş ve Roman müziğinin sevilen isimlerinden biridir. Sekiz çocuklu bir ailenin en küçüğü olan Ayhan, müzikle iç içe bir ortamda büyümüştür. Çocuk yaşlarda teneke kutulardan yaptığı darbukalarla müziğe olan ilgisi başlamış, ilk gerçek darbukasına ise altı yaşında sahip olmuştur.

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