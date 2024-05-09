En kral sahne!

Adını Hatay'ın Karsu köyünden alan ve depremde 17 akrabasını kaybeden sanatçı Karsu Dönmez, yaşadığı Hollanda'da depremzedeler için yardım kampanyaları düzenleyerek adından söz ettirmişti. Karsu, Hollanda'nın bağımsızlık günü olan 5 Mayıs'ta düzenlenen etkinlikte sahne aldı. Karsu, 54 kişilik kraliyet orkestrası ve 107 kişilik koro ile şarkılar söyledi. Kanaldaki köprü bir haftalık çalışma ile sahneye dönüştürüldü. Kutlamalarda; Kral Willem- Alexander ve Kralice Máxima, Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, Başbakan Mark Rutte ve çok sayıda önemli konuk vardı.



KRALİÇEYİ DAVET ETTİ!

Öte yandan Karsu, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Mike Schrama'dan 2 yıl önce evlilik teklifi almıştı. Hollanda'da yaşayan şarkıcının, Haziran ayının sonunda nikâh masasına oturacağı öğrenildi. 300 kişilik bir kır düğünü hayal eden Karsu, bu özel geceye Hollanda Kraliçesi Maxima'yı da davet etti. Şarkıcının Türk âdet ve geleneklerine göre, davullu zurnalı bir düğün yapacağı da öğrenildi.

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