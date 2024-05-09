Ayrılık yok!

Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşk sonrası ekranlarda gözükmeyen ve projeler yerine Sabancı ile tatilden tatile koşan Erçel hakkında geçtiğimiz günlerde bir iddia ortaya atılmıştı. Erçel, bir süre önce kendi sosyal medya hesabından kızıl saçlı, siyah transparan kıyafeti ile fotoğraflarını paylaşınca birçok takipçisini şaşırtmıştı.

O fotoğrafları gören birçok hayranı Erçel'in, sevgilisi Hakan Sabancı'dan ayrıldığına dair yorumlar yapmıştı. Önceki gün Etiler'de bir kuaför, çıkışı objektiflere yansıyan Erçel, konuyla ilgili, "Sosyal medyaya koyduğum o fotoğraflar eski, o zaman saçlarım kızıldı. İnsanlar o eski resimleri yeni sandı sanırım. Hakan'la ilişkimiz çok iyi gidiyor, ikimiz de çok mutluyuz. Önümüzdeki günlerde Cannes'a gidiyorum. Şimdi buradan çıkışta bir toplantım var. Bu yaz, tatil yapmayı değil de çalışmayı çok istiyorum" ifadelerini kullandı.