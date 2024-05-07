Uruguay’da amatör golcü sürprizi

31 Mayıs'ta hazırlık maçında Kosta Rika ile karşı karşıya gelecek olan Uruguay Milli Takımı'nın 68 yaşındaki Arjantinli teknik direktörü Marcelo Bielsa, bu mücadele öncesinde büyük bir sürprize imza attı.

Avrupa'da birçok önemli takımda görev alan Bielsea, amatör takımın golcüsü Walter Dominguez'i A Milli Takım kadrosuna davet etti. 24 yaşındaki futbolcu Uruguay basınına verdiği röportajda, "Beni aradılar. Çok mutluyum. Bu kararı gerçekten de beklemiyordum. Benim için de sürpriz oldu" ifadelerini kullandı. Başarılı golcü, amatör olmasına rağmen, Darwin Nunez ve Federico Valverde gibi yıldızlarla sahaya çıkacak. Walter, Juventud'da 39 maçta 57 gol atarak dikkati çekmişti.