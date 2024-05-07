Katliam gibi kaza!

Korkunç kaza, dün öğle saatlerinde İslahiye'de yaşandı. Hatay yönüne seyir halinde olan minibüs ile karşı yönden gelen beton mikseri çarpıştı. Olayın etkisi ile hurdaya dönen minibüs şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybedenlerin; Şükrü Sağlam, Sena Taşkın, Ümran Yıldırım, Elif Görmez, Rakibe Erinmez, Sultan Erinmez, Sude Çelik, Hatice Gönen ve Sibel Sağlam olduğu belirlendi. Yaşamını yitirenlerin 6'sının öğrenci olduğu bildirildi.

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