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Kartal’dan Klaassen atağı

Siyah-Beyazlılar’da Samet Aybaba, Davy Klaassen ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Önümüzdeki günlerde yeni bir görüşme daha planlanıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 07:01
Kartal’dan Klaassen atağı

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Beşiktaş gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar'ın Hollandalı yıldız Davy Klaassen ile görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın 31 yaşındaki Hollandalı orta saha ile ilk görüşmeyi yaptığı ve görüşmenin olumlu sonuçlandığı belirtildi.

Siyah-Beyazlılar'ın yıldız futbolcu için yıllık 3 milyon Euro teklif ettiği belirtildi. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli oyuncuyu İtalya ve Hollanda'dan da isteyen takımların olduğu iddia ediliyor. Ajax altyapısından yetişen Klaassen, Everton, Werder Bremen takımlarının da formasını giydi.

Bu sezon İnter'e transfer olan Klaassen, 21 maçta forma giyerken 1 kez fileleri havalandırdı. 41 kez Hollanda Milli Takımı formasını giyen Klaassen, 10 gol attı. 2017 yılında Ajax'tan Everton'a 27 milyon Euro'ya transfer oldu.

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