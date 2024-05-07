Cimbom şampiyo...

Fenerbahçe'nin Konyaspor beraberliğiyle zirvedeki puan farkı 6'ya çıktı. Fenerbahçe bu hafta sonu Kayserispor'a takılır, Galatasaray ise Karagümrük deplasmanında 3 puan alırsa 24. şampiyonluğunu 2 hafta kala ilan etmiş olacak. Sarı-Kırmızılılar ayrıca evinde Fenerbahçe ile berabere kaldığı bir senaryoda diğer iki maçından 1 puan bile alsa mutlu sona ulaşacak.

DERBİYE ŞAMPİYON ÇIKABİLİR

Galatasaray dünkü sonuçla geçtiğimiz sezon olduğu gibi evindeki derbiye şampiyon olarak çıkma şansını da yakaladı. Okan Buruk'un ekibi geçen sezon Fenerbahçe'yi 3-0 yenip gövde gösterisi yapmıştı.