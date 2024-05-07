Araç tanıma sistemi geliyor

Akaryakıt sektöründe usulsüz fatura uygulamalarının ve vergi kayıplarının önüne geçmeyi hedefleyen Gelir İdaresi, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) için düğmeye bastı. Türkiye'de trafiğe kayıtlı 29 milyon taşıtın yaklaşık 8 milyonu kiralama, işletmeye kaydetme ya da işte kullanma yolu ile akaryakıt harcamalarını gider göstererek vergi indirimi elde eden vergi mükelleflerine hizmet veriyor. UTTS Uygulama Genel Tebliği'ne göre kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dâhil olan ve işte kullanılan taşıtlara 31 Aralık 2024'e kadar Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılması zorunluluğu getirildi. TTB'ler araçtan söküldüğünde kullanılmayacak ve yeniden taktırılması gerekecek.

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