Reus’la birlikte gelebilir

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarını izlemek için Almanya'ya giden Siyah-Beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat, Dortmund'da Edin Terzic'in yardımcılığını yapan Nuri Şahin'le görüşmüştü. Genç hocanın evinde misafir ettiği Arat'a takımla ilgili bir sunum hazırladığı ve Arat'ın da bu sunumdan memnun kaldığı öğrenilmişti.

Kartal'ın yerli teknik adamlar listesinde ilk sırada yer alan 35 yaşındaki çalıştırıcı ile anlaşma sağlaması halinde Şahin'in Dortmund'da birlikte çalıştığı Marco Reus'u da yanında getirebileceği ifade ediliyor. Şahin'in, geçtiğimiz gün sezon sonunda Dortmund'dan ayrılacağını açıklayan 34 yaşındaki Alman futbolcunun Beşiktaş'a gelmesi için görüşmelerde bulunacağı da gelen bilgiler arasında.