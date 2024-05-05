Migrene çare susamda saklı

Sağlıklı bir hayat isteyenler, şifayı doğada buluyor. Özellikle doğal bitkisel yağlar, pek çok hastalığın tedavisinde etkili oluyor. Uzak Doğu'da sık kullanılan susam yağı, değerli ve tedavi edici bir yağ olarak dikkat çekiyor. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde vücuda güç veriyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:

- Uykusuzluğu bitirir.

- Diyabetle savaşır. Kan şekerini dengeler.

- Damar sertliği ve kalp krizi riskini azaltır.

- Astım ve nefes darlığı sorunlarını azaltır.

- Sindirimi hızlandırır. Kabızlığı engeller.

- Kemik ve kasları güçlendirir.

- Migrene iyi gelir.