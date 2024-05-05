Enflasyon Haziran’da düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 8. Türk-Alman Ekonomi Günü programında yaptığı konuşmada Türkiye'nin en büyük önceliğinin fiyat istikrarı olduğunu söyledi. Bakan Şimşek, "Enflasyonun tek haneye düşürülmesi, mali disiplin, yapısal dönüşüm. Mayıs ayında yüzde 70'in üzerinde bir enflasyonla zirveyi bulacağız. Daha sonra uygulamaya koyduğumuz programla birlikte enflasyon hızlı bir şekilde düşecek ve 2026 yılında biz tekrar tek haneli enflasyona dönmüş olacağız. Yapısal reformlarla yola çıktık. Enflasyon hazirandan itibaren hızlı bir şekilde düşmeye başlayacak" dedi.

S&P'nin Türkiye'nin notunu artırmasını da değerlendiren Şimşek, "Enflasyon beklentileri önümüzdeki 12 ay için yüzde 35'lere düştü. Türkiye'nin kredi notu artmaya başladı. Dün akşam S&P kredi notumuzu artırdı. Doğru yoldayız, bütün bunlar onu gösteriyor" ifadelerini kullandı.