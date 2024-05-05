Endonezya'nın Güney Aceh kentinde bulunan Gunung Leuser Ulusal Parkı'nda görev yapan Hayvan Davranış Estitüsü bilim insanları, Rakus adındaki Sumatra orangutanının yüzündeki yarayı iyileştirmek için şifalı bitkiler kullandığını gözlemledi. Bu eylemi, ilk defa insan olmayan bir canlının yaptığı fark edildi. Bilim insanları, Rakus'un yaralanmasından üç gün sonra normal beslenmesinde yer almayan, güçlü şifalı bir bitki olan, Akar Kunnig adlı bir asma türünün yapraklarını çiğneyip yarasını onarmak için gözünün altına sürdüğünü fark etti.

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