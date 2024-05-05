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Akaryakıta tek fiyat

Ultra, force, power gibi isimler takılan aynı tür akaryakıtlara yüksek fiyat uygulanamayacak. Tüm akaryakıt ürünleri tek fiyat olacak.

Barış Şimşek Barış Şimşek takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 06:59
Akaryakıta tek fiyat

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), farklılaştırılmış akaryakıt ürünlerinin satışına ilişkin düzenleme yaptı. Buna göre, farklılaştırılmış akaryakıtlar için artık fiyat farkı uygulanamayacak. Akaryakıt istasyonlarında 95 oktan benzin ve dizel, "Ultra Force-ultra kuvvet", "Powergüçlü", "fuelsave-yakıt tasarruflu", "VMax", "VPro" gibi ifadelerle fiyat farkı eklenerek satılıyordu. Bu akaryakıtların, yakıt tasarrufu sağladığı, motoru temizlediği, araca ekstra performans kattığı ileri sürülerek normal akaryakıttan daha yüksek bir fiyat konuluyordu. EPDK hazırladığı düzenlemeyle istasyonlarda tek fiyat dönemini başlattı. Söz konusu karar, 15 Mayıs'ta yürürlüğe girecek.

BELİRSİZLİK BİTİYOR
EPDK'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, dağıtıcı lisansı sahiplerinin farklılaştırılmış akaryakıt satışına devam edebileceği ancak akaryakıt istasyonlarında aynı tür akaryakıtlarda artık birden fazla fiyat olmayacağı belirtildi. Özellikle tüketici nezdinde oluşan belirsizliklerin önüne geçilmesinin amaçlandığının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'de yaklaşık 13 bin bayi ile tüketicilerin akaryakıt ihtiyaçları en yüksek hizmet ve kalite standartları ile karşılanmaktadır. Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi (AKİS) ile akaryakıt bayilerinde ve Depo Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi (DAKİS) ile de akaryakıt dolum terminallerinde kalite izlemesi aralıksız olarak sürdürülmektedir." Ayrıca, EPDK, dağıtıcı lisansı sahiplerinin yüzde 0,5 oranını geçmemek kaydıyla akaryakıtların özelliklerini iyileştirmeye yönelik çeşitli katkı maddelerini akaryakıta ekleyebildiğini ve söz konusu katkılama işlemi için kullanılacak katkı maddelerine ilişkin dağıtıcı lisansı sahiplerinin EPDK'yı bilgilendirme ve izin yükümlülüklerinde ise değişiklik yapılmadığını duyurdu.

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