Yıllık enflasyon % 69.80

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE), Nisan'da yüzde 3.18 arttı. Mart'ta yüzde 68.5 olan yıllık enflasyon ise Nisan'da yüzde 69.80 ile 17 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Nisan'da aylık bazda en yüksek artış yüzde 9.56 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görüldü. Lokanta ve oteller yüzde 4.69 ile ikinci sırada yer aldı.



Aylık bazda en düşük artış ise yüzde 1.03 ile sağlık grubu ve yüzde 1.38 ile konutta yaşandı. Tüketici fiyatları bazında Nisan'da en fazla fiyat artışı yüzde 34.24 ile 'kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığında, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 8.28 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) ile ilgili ürünlerde görüldü.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nisan'da enflasyonun beklentiler doğrultusunda yüzde 3.18 gerçekleştiğini belirterek, şöyle konuştu: "Yıllık enflasyon Mayıs'ta tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörülerimiz doğrultusunda keskin şekilde düşmeye başlayacak. Böylece dezenflasyon sürecine gireceğiz."



KİRA ARTIŞ ORANI % 59.64

Ocak ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte iş yerlerinde kira artış oranı belirlendi. Kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri, 12 aylık ortalamalara göre TÜFE oranı olan yüzde 59.64 artışı yansıtarak kira ödemesini gerçekleştirecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN