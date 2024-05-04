Yaş çay sezonu bugün başlıyor

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce, Doğu Karadeniz'de 2024 yılı yaş çay sezonunun bugün başlayacağı bildirildi. Yapılan açıklamada, yaş çay bahçelerinin her türlü yabancı maddeden arındırıldıktan sonra hasada başlanması gerektiği belirtildi. Yabancı otların çayın özeliklerini yok ettiği, aroması bozulan çay içildiğinde ise damak tadını etkilediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Damak tadımız bozulmadan 100. yıla yakışır bir hasat gerçekleştirelim. Çay hasadını aile içinde yapmaya özen gösterelim."

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