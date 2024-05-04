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Üretime yapay zeka desteği

Yapay zekanın tarımsal üretimde etkinliği artırılıyor. Tarım Bakanlığı; sözleşmeli üretimin planlanması, bitkisel üretimde fiyat değişimlerinin kontrol altına alınması ve orman yangınlarıyla mücadele gibi pek çok alanda yapay zeka kullanımının artması için kolları sıvadı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Mayıs 2024 Güncelleme 04 Mayıs 2024, 07:02
Üretime yapay zeka desteği

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Tarım ve Orman Bakanlığı, sözleşmeli üretimin planlanması, bitkisel üretimde fiyat değişimlerinin kontrol altına alınması ve orman yangınlarıyla mücadele gibi pek çok alanda yapay zeka kullanımının artırılması çalışmalarına hız verdi. Bakanlık; sürdürülebilir, ülke insanının yeterli ve dengeli beslenmesi ile arz talep dengesini gözeten, verimliliği yüksek, etkin bir tarım sektörünün oluşturulması ile çiftçilerin yaşam standartlarının yükseltilmesine yönelik programlar yürütüyor.

PLANLAMA DESTEĞİ
Bu programlar kapsamında, tarım teknolojileri ve bilgi sistemleri alanında çalışmalar yapılıyor. Buna göre, modern makine kullanımını özendirecek, ortak makine kullanımını yaygınlaştıracak ve üretim planlamasına katkı sağlayacak yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesi planlanıyor. Bu sayede, üretim planlaması ve uygulamasında yapay zeka ve coğrafi görüntüleme sistemlerinden faydalanılacak teknolojik çalışmalar hız kazanacak.

Stratejik ürünlerde arz açığını kapatmaya yönelik sözleşmeli üretim gibi modeller ile planlama ve kontrol faaliyetlerinde yapay zeka ve uydu görüntüleme sistemlerinin kullanımı yaygınlaştırılacak. Planlı, dirençli ve gelişime açık bir tarım sektörü oluşturmak için tarımda yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması da hedefleniyor. Bu çerçevede, güvenilir gıda ve kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği gerçekleştirmeye, tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamaya, yerli gen kaynaklarını korumaya, yeni çeşit ve alternatif mücadele metotlarını geliştirmeye yönelik araştırma faaliyetlerine devam ediliyor.

Yapay zeka uygulamalarıyla, bitkisel ürünlerin üretim alanının ve miktarının artırılmasına, fiyat değişimlerinin kontrol altına alınmasına katkı sağlanacak. Akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasında da yapay zekadan faydalanılıyor. Yapay zeka yanında, rekolte tahmini ve algoritma gibi teknolojik gelişmelerin kullanımıyla akıllı tarımın daha yaygın hale getirilmesi amaçlanıyor.

ORMAN YANGINLARINA HIZLI MÜDAHALE
Bakanlık, orman alanlarında da yapay zeka kullanımının artışına yönelik çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda, yapay zeka ile çalışan akıllı kuleler geliştirildi. Bu kuleler, 7 gün 24 saat bulundukları sahayı tarıyor ve sensörlerine takılan ısı farklılıklarını anında merkeze bildiriyor. Yangınlara müdahalede etkin role sahip Karar Destek Sistemi de yapay zeka ile yönetiliyor. Sistemle müdahale süresi kısalıyor.

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