Modelliği bıraktı

Son dönemde Filistin'e verdiği destekle adından söz ettiren dünyaca ünlü model Bella Hadid, "Kariyerim dursa bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim" açıklaması yapınca ölüm tehditleri almaya başlamıştı. Ancak ünlü modele yapılanlar bununla da bitmemişti. Dior, yeni kampanyasında Filistin asıllı Bella Hadid'den vazgeçerek İsrailli model May Tager ile anlaşmıştı. Filistin'e verdiği destek nedeniyle iş birlikleri iptal edilen ünlü model, geleceğiyle ilgili karar verdi.

SAKİN HAYATI SEÇTİ!

Hadid, modelliği bırakarak sevgilisi Adan Banuelos'la Teksas'ta sakin bir hayata başladı. Daha sakin bir hayata adım attığını belirten ünlü isim, "10 yıl modellik yaptıktan sonra, kariyerime o kadar çok enerji, sevgi ve çaba harcadığımı ve uzun vadede bunun karşılığını görmediğimi fark ettim" dedi.