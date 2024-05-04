Fener fırsatı tepti!

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final 4. maçında Fenerbahçe Beko sahasında Fransız ekibi Monaco ile karşılaştı. Sarı-Lacivertliler, rakibine 65-62 yenildi ve seride durum 2-2'ye geldi. Kanarya ilk çeyreği 15-11 önde bitirdi. Çekişmeli geçen ikinci çeyrekte de Kanarya, Wilbekin ve Guduric ile etkili oldu ve soyunma odasında 33-30 üstün gitti.

İkinci yarıda iki takım da sert savunma yaptı. Final periyoduna Monaco 48-47 önde giren taraf oldu. Son çeyrekte Fenerbahçe yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve parkeden 65-62 yenik ayrıldı. Temsilcimizde Guduric 14 sayı, Wilbekin de 11 sayıyla öne çıktı. Monaco'da ise Okobo 13 sayı üretti. Play-off etabının beşinci ve son maçı, 8 Mayıs Çarşamba günü Monaco'nun ev sahipliğinde oynanacak.

MAÇ SONU GERİLİM

Maçın ardından salonda gerginlik yaşandı. Monacolu Diallo, bitiş düdüğüyle F.Bahçeli taraftarlara el hareketi yaptı. Bazı taraftarlar, Monacolu oyuncuların üzerine yürüdü. Güvenlik güçleri ve teknik ekiplerin araya girmesiyle gerginlik büyümeden önlendi.