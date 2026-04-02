Seden Bozbey NİLVAK Bursa Nilüfer Sosyal ve Kültürel Yardımlaşma Vakfı'nda Vakıf Müdürlüğü'nü yürütüyor. Gözaltında olan Seden Bozbey'in üzerine rüşvet paralarıyla villa alındığı iddia ediliyor.

GÖZALTI STRESİ KABIZ YAPTI



Bozbey'in de aralarında bulunduğu 57 kişinin gözaltına alındığı operasyonun yankıları sürüyor. Aralarında müteahhitlerin olduğu 7 kişi, önceki gece hastaneye kaldırıldı. Bu kişilerin strese bağlı kabızlık sorunu yaşadığı anlaşıldı. Şüpheliler, tedavi edildi.

BURSA'DA 16 MİLYARLIK VURGUN



Mustafa Bozbey ve 56 şüpheli, rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alındı. Bursa'daki 16 milyar liralık işlem hacmine ilişkin İçişleri Bakanlığı müfettiş raporuna göre, şikâyetçi müteahhit E.A., Bozbey'in yetkisiz ve emsal artışıyla usulsüz inşa edilen, ardından paravan şirkete devredilen 10 adresi işaret etti.

Uzman ekip; Konak, Alaaddinbey, 29 Ekim ve 23 Nisan mahallelerinde mevzuata aykırı kat artışları yapıldığını, konut yapılması yasak alanların projelere dahil edildiğini tespit etti. Ruhsat ve kullanım izinlerinin, dönemin Koordinatör Başkan Yardımcısı Turgay Erdem tarafından tek imzayla onaylandığı, denetim mekanizmalarının devre dışı bırakıldığı raporlandı.