Uşak'ta görevden alınan Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın sevgilisini bir başka CHP'li İzmir Bornova Belediyesi'nde işe yerleştirmesi gibi bir durumun, CHP'li Mustafa Bozbey ve Muhittin Böcek arasında da geçtiği ortaya çıktı.
FİLM GİBİ HİKAYE
Konyaaltı Belediyesi'nde bir dönem güvenlik sorumlusu olan Y.Ö.'nün, eşi Seden Baştimur'un (35) memur olması için dönemin Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten yardım istediği öğrenildi. Konyaaltı'nda kadro bulamayan Böcek, memuriyet için yakın dostu olan dönemin Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i (52) arayarak ricacı oldu.
BOZBEY ÖNCE İŞE SONRA NİKAHINA ALDI
Bozbey rica üzerine Seden Baştimur'u özel kalem müdürlüğü üzerinden istisnai kadroyla işe başlattı. Ancak bu işe alım, ilerleyen süreçte bir aile krizine ve boşanmalara kapı araladı. Takvim'den Ali Rıza Akbulut'un haberine göre, Bursa'da çalışmaya başlayan 35 yaşındaki Baştimur ile 52 yaşındaki Başkan Bozbey arasında başlayan yakınlaşma, her iki ismin de eşlerinden boşanmasıyla sonuçlandı.
ARALARINDA 17 YAŞ FARK VAR
Aralarında 17 yaş fark olan ikili, 2014 yılında nikah masasına oturdu. Bu evliliğe en sert tepki ise Başkan Bozbey'in ilk eşinden olan kızı Side Bozbey Gürer'den gelmişti. Side Bozbey, "Annemle babamın evliliğini bitiren sebep... Allah büyük..." ifadeleriyle yaşananlara isyan etti.
Seden Bozbey NİLVAK Bursa Nilüfer Sosyal ve Kültürel Yardımlaşma Vakfı'nda Vakıf Müdürlüğü'nü yürütüyor. Gözaltında olan Seden Bozbey'in üzerine rüşvet paralarıyla villa alındığı iddia ediliyor.
GÖZALTI STRESİ KABIZ YAPTI
Bozbey'in de aralarında bulunduğu 57 kişinin gözaltına alındığı operasyonun yankıları sürüyor. Aralarında müteahhitlerin olduğu 7 kişi, önceki gece hastaneye kaldırıldı. Bu kişilerin strese bağlı kabızlık sorunu yaşadığı anlaşıldı. Şüpheliler, tedavi edildi.
BURSA'DA 16 MİLYARLIK VURGUN
Mustafa Bozbey ve 56 şüpheli, rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alındı. Bursa'daki 16 milyar liralık işlem hacmine ilişkin İçişleri Bakanlığı müfettiş raporuna göre, şikâyetçi müteahhit E.A., Bozbey'in yetkisiz ve emsal artışıyla usulsüz inşa edilen, ardından paravan şirkete devredilen 10 adresi işaret etti.
Uzman ekip; Konak, Alaaddinbey, 29 Ekim ve 23 Nisan mahallelerinde mevzuata aykırı kat artışları yapıldığını, konut yapılması yasak alanların projelere dahil edildiğini tespit etti. Ruhsat ve kullanım izinlerinin, dönemin Koordinatör Başkan Yardımcısı Turgay Erdem tarafından tek imzayla onaylandığı, denetim mekanizmalarının devre dışı bırakıldığı raporlandı.
SADECE BOZBEY AİLESİNİN İŞLEM HACMİ 1.6 MİLYAR LİRA
Mal varlığı incelemesinde Bozbey'e ait 1 gayrimenkul ve 42 milyon TL transfer, eşi Seden Bozbey'e ait 5 gayrimenkul, 1 araç ve 285 milyon TL transfer, kızına ait 240 milyon TL hesap hareketi belirlendi. Aile ve yakınlarına ait toplam 37 bin işlem hacmi 1 milyar 600 milyonu aştı. Toplamda 213 taşınmaz, 35 araç ve yaklaşık 16 milyar TL işlem hacmi tespit edildi; 7 şirket TMSF kontrolüne geçti.
Tapu kayıtlarına göre taşınmazların önemli kısmı Seres Gayrimenkul'e devredildi. Ergünkent İnşaat projeleri karşılığında zorunlu daire devri iddiaları yer aldı. Ayrıca Ata Park kafeteryası ihalesiz kiralanarak 13 ay 20 gün bedelsiz kullanım nedeniyle kamu zararı oluştu.
Feministler Gazze'ye sessiz kaldı
Telegram'daki tetikçilere 16 ilde operasyon