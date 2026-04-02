"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" ne ilişkin 107'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davada, 18 sanığın tahliyesine karar verildi.

Örgüt elebaşı Ekrem İmamoğlu

ELEBAŞI İMAMOĞLU'NUN ARALARINDA YER ALDIĞI 89 SANIĞIN TUTUKLULUĞU DEVAM EDİYOR



Tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 89 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

Duruşma, 6 Nisan Pazartesi'ye ertelendi.

TAHLİYELERİN GEREKÇESİ ORTAYA ÇIKTI



Dosya kapsamında adı geçen şüphelilerin büyük çoğunluğunun tek eylemle ilişkilendirildiği, isnat edilen suçların niteliği, mevcut delil durumu ve yatar süreleri birlikte değerlendirildiğinde önemli bir kısmı bakımından tahliye koşullarının oluştuğu bildirildi. Verilen tahliye kararlarında bazı şüphelilerin eylem yoğunluğunun zayıf olması ve insani/sağlık gerekçelerinin belirleyici olduğu değerlendiriliyor.



KİM NE NEDEN TAHLİYE EDİLDİ?

1. Ebubekir Akın: Tek eylemden sorumlu. Yatar süresini doldurmuş durumda.



2. Fatih Yağcı: Tek eylemden sorumlu. Eylem durumu zayıf. Olası ceza alsa dahi yatar süresi dolmuş.



3. Ali Üner: Ağaç AŞ'den ihale alan iş adamı. Tek eylem, rüşvet isnadı. Yatar süresi dolmuş durumda.



4. Evren Şiroğlu: Ağaç AŞ'den ihale alan iş adamı. Tek eylem, rüşvet isnadı. Yatar süresi dolmuş durumda.



5. Altan Ertürk: Tek eylemden sorumlu. Rüşvete aracılık. Yatar süresi dolmuş durumda.



6. Hüseyin Yurtdaş: Tek eylemden sorumlu Fatih Keleş'in şoförü. Ceza alsa dahi yatar süresi dolmuş.



7. Sırrı Küçük: Özgür Karabat'ın şoförü. Tek eylemden sorumlu. Hakkında yalnızca beyan var. Uzun tutukluluk nedeniyle tahliye edildiği değerlendirilmektedir.



8. Kadir Öztürk: Murat Ongun'un şoförü. Tek eylemden sorumlu. Ceza alsa dahi yatar süresi dolmuş.



9. Sabri Caner Kırca: Kadriye Kasapoğlu'nun şoförü. Tek eylemden sorumlu. Ceza alsa dahi yatar süresi dolmuş.



10. Mustafa Bostancı: İbrahim Özkan'ın şoförü. Tek eylemden sorumlu. Ceza alsa dahi yatar süresi dolmuş.



11. Baran Gönül: Yaptığı iş karşılığı İmamoğlu şirketinden daire aldığı, aklama suçu isnadı. Yatar süresi dolmuş, bu nedenle tahliye.