Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 5G'nin devreye alındığı 1 Nisan 2026 tarihinden geçerli olmak üzere operatörlerin uyguladıkları fiyatlar için yeni tavan fiyat düzenlemesini açıkladı.
Bu kapsamda Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, belirlenen tavan fiyatların üzerinde vatandaşlara bir ücret tarifesi uygulayamayacak. 5G ile Türkiye yüksek hızlı internet dönemine geçerken, BTK da her yıl nisan ve ekim aylarında olduğu gibi bu yıl da 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde tavan fiyatları açıkladı. BTK azami ücret tarifesinde yaptığı değişiklikle operatörlere 1 Ekim 2026 tarihine kadar geçerli olacak şekilde yeni ücret tavanı belirledi.
Yeni tarifeye göre, mobil ve sabit hatlar yönüne yapılan yurt içi aramaların dakikası önceki 6 aylık döneme göre yüzde 15.57 artışla 4.75 TL, yurt dışını arama ücretinin dakikası ise yüzde 15.79 artışla 56.37 TL oldu. Yurt içi SMS ücreti yüzde 15.69 artışla 3.39 TL, yurt dışına gönderilen mesajların bedeli 9.88 TL olarak uygulanacak. Bilinmeyen numaralar servisinde dakika başı ücret ise 13.49 TL'yi aşamayacak.
SIM KART ÜCRETİ DÜZENLENDİ
Yeni tarifede SIM kart değişimi de yeniden düzenlendi. Garanti kapsamındaki değişimler ücretsiz şekilde yapılmaya devam edecek. Ancak kayıp, çalıntı veya kullanıcı hatası kaynaklı değişimlerde ücret 180.06 TL olacak. Bunun yanında açma-kapama bedeli de 208.51 TL olarak uygulanacak. Ayrıca isim veya unvan değişikliği için ödenen tutar ise 62.39 TL, hat devri ücreti de 91.38 TL olacak. Yeni azami ücret tarifesi, rekabet dengesinin korunması açısından referans niteliği taşıyor.
YENİ TAVAN 1 EKİM'DE
BTK, yeni tarifelerin belirlenmesinde döviz kuru, enflasyon ve işletme giderlerini dikkate alırken, uyguladığı tavan fiyat düzenlemesiyle vatandaşları operatörlerin insafına terk etmiyor. Operatörler 1 Nisan 2026'dan geçerli olmak üzere taahhüdü sona eren vatandaşlara yeni tarifelerde en fazla bu oranlarda artışlar uygulayabilecek. BTK, 1 Ekim 2026 tarihinde fiyatlar için yeni tavan rakamlarını açıklayacak.
E-DEVLET'TEN TARİFE KARŞILAŞTIRMA YAPILABİLİYOR
Vatandaşların, telefon ve internet tarifelerini karşılaştırabilmesini sağlayan yeni hizmet e-Devlet üzerinden devreye alındı. Takvim'den Barış Şimşek'in haberine göre, vatandaşlar, "https://www.turkiye.gov.tr/btk-tarife-karsilastirma" adresinden işletmeci adı, ortalama aylık ücret, ödeme tipi, taahhüt süresi, bağlantı hızı, cayma bedeli ve ek avantajlar gibi birçok kriter üzerinden kolayca karşılaştırma yapabiliyor.
|Hizmet Kalemi
|Yeni Tavan Fiyat (KDV-ÖİV Dahil)
|Yurt İçi Arama (Dakika)
|4.75 TL
|Yurt Dışı Arama (Dakika)
|56.37 TL
|Yurt İçi SMS (Adet)
|3.39 TL
|Yurt Dışı SMS (Adet)
|9.88 TL
|Bilinmeyen Numaralar (Dakika)
|13.49 TL
|SIM Kart Değişimi (Kayıp/Çalıntı/Hata)
|180.06 TL
|Hat Açma - Kapama Bedeli
|208.51 TL
|İsim / Unvan Değişikliği
|62.39 TL
|Hat Devir Ücreti
|91.38 TL
İSTENMEYEN SMS VE ARAMALARA KARŞI YENİ ÖNLEM
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) vatandaşları rahatsız eden SMS ve aramaları kaynağında engelleyecek tedbirleri devreye aldığını bildirdi.
Uraloğlu, vatandaşları korku ve paniğe sevk eden veya tüketicileri aldatmaya/dolandırmaya yönelik, bahis, kumar gibi amaçlarla da gönderilen mesajlar ile aramaları engellemeyi amaçladıklarını dile getirerek, "BTK tarafından yetkilendirilen işletmeciler ile acente/bayiler gibi işletmeci adına işlem yapanlar, elektronik haberleşme hizmetlerinin pazarlanması, tanıtımı, bilgilendirme gibi amaçlarla sadece kendi abonelerini arayabilecek. Kendi aboneleri haricindeki kişiler telefonla aranamayacak ve SMS/MMS gönderilemeyecek" dedi.
Bu tip arama ve mesajlarla tüketicilerin yanlış bilgilendirildiğinin veya yanıltıldığının tespiti halinde idari yaptırımlar uygulandığını hatırlatan Uraloğlu, yurtdışından Türkiye'deki abonelere gönderilen SMS ve MMS gibi mesajlarda URL, link/bağlantı gibi internet adresi bulunması halinde, söz konusu mesajların BTK tarafından yetkilendirilen işletmeciler tarafından engelleneceğini ifade etti.
Öte yandan Uraloğlu, PTT A.Ş.'nin Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) üzerinden 7 yılda 365 milyon tebligat gönderildiğini ve bu sayede yaklaşık 34 milyar lira kamu tasarrufu sağlandığını bildirdi.