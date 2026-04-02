Bu kapsamda Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, belirlenen tavan fiyatların üzerinde vatandaşlara bir ücret tarifesi uygulayamayacak. 5G ile Türkiye yüksek hızlı internet dönemine geçerken, BTK da her yıl nisan ve ekim aylarında olduğu gibi bu yıl da 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde tavan fiyatları açıkladı. BTK azami ücret tarifesinde yaptığı değişiklikle operatörlere 1 Ekim 2026 tarihine kadar geçerli olacak şekilde yeni ücret tavanı belirledi.

B ilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 5G'nin devreye alındığı 1 Nisan 2026 tarihinden geçerli olmak üzere operatörlerin uyguladıkları fiyatlar için yeni tavan fiyat düzenlemesini açıkladı.

Yeni tarifeye göre, mobil ve sabit hatlar yönüne yapılan yurt içi aramaların dakikası önceki 6 aylık döneme göre yüzde 15.57 artışla 4.75 TL, yurt dışını arama ücretinin dakikası ise yüzde 15.79 artışla 56.37 TL oldu. Yurt içi SMS ücreti yüzde 15.69 artışla 3.39 TL, yurt dışına gönderilen mesajların bedeli 9.88 TL olarak uygulanacak. Bilinmeyen numaralar servisinde dakika başı ücret ise 13.49 TL'yi aşamayacak.

SIM KART ÜCRETİ DÜZENLENDİ

Yeni tarifede SIM kart değişimi de yeniden düzenlendi. Garanti kapsamındaki değişimler ücretsiz şekilde yapılmaya devam edecek. Ancak kayıp, çalıntı veya kullanıcı hatası kaynaklı değişimlerde ücret 180.06 TL olacak. Bunun yanında açma-kapama bedeli de 208.51 TL olarak uygulanacak. Ayrıca isim veya unvan değişikliği için ödenen tutar ise 62.39 TL, hat devri ücreti de 91.38 TL olacak. Yeni azami ücret tarifesi, rekabet dengesinin korunması açısından referans niteliği taşıyor.

YENİ TAVAN 1 EKİM'DE

BTK, yeni tarifelerin belirlenmesinde döviz kuru, enflasyon ve işletme giderlerini dikkate alırken, uyguladığı tavan fiyat düzenlemesiyle vatandaşları operatörlerin insafına terk etmiyor. Operatörler 1 Nisan 2026'dan geçerli olmak üzere taahhüdü sona eren vatandaşlara yeni tarifelerde en fazla bu oranlarda artışlar uygulayabilecek. BTK, 1 Ekim 2026 tarihinde fiyatlar için yeni tavan rakamlarını açıklayacak.