İBB'deki yolsuzluk davası kapsamında tutuklu bulunan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yargılamaya yönelik asılsız iftiralarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
İMAMOĞLU'NUN İMKANSIZ BİLİRKİŞİ İDDİASI
9 Mart 2026'da başlayan yargılamayı sabote etmeye çalışan Ekrem İmamoğlu'nun sözde adaylık çalışmalarını yürüttüğü sosyal medya hesabından 4 ayrı dosyaya aynı bilirkişinin atanmasının matematiksel olarak imkansız olduğu iddia edildi.
Akılalmaz iddialarla yapılan paylaşımda, "İstanbul'da 8.000'in üzerinde bilirkişi var. Çok enteresan; bu kadar kişi arasından 4 ayrı dosyada da aynı ismin atanma ihtimali matematiksel hesaplara sığmıyor. Ben bir laf atayım ama aslında 100 katrilyonda 1! Ekrem İmamoğlu ile ilgili 4 dosyaya bu insanın girmesi 100 katrilyonda 1 iken, diğer CHP'li belediyelere de aynı kişinin nokta atışı atandığını eklediğiniz zaman artık matematik buna yetmiyor. Ben bu imkansızlığı tespit etmişim, kamuoyuna duyurmuşum ve hakkında işlem yapılmasını istemişim. Dönüp bana dava açıyorlar. Ben ne derim onlara? 'Hadi oradan' derim, 'Hadi oradan!'" ifadeleriyle bağımsız yargı organlarının aldığı kararları itibarsızlaştırma girişiminde bulunuldu.
46 FARKLI BİLİRKİŞİ GÖREV YAPIYOR
Ancak CHP'li İmamoğlu ve ekibinin yargılandığı davadaki iddialar nedeniyle toplam 46 farklı kişinin bilirkişi olarak görevlendiriliği bildirildi.
KONULARINA GÖRE UZMAN KADRO
Buna göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne yönelik olarak yürütülen 2024/228233 soruşturma sayılı dosya kapsamında, dosyanın niteliği, dosya kapsamında birbirinden farklı çok sayıda iddianın yer alması ve konu çeşitliliği nazara alınarak kişilerin makul sürede yargılanma haklarının ihlaline sebep olmamak adına "toplam 46 farklı bilirkişinin görevlendirildiği" dikkate alındığında, dosyalarda tekil isimler üzerinden yapılan değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığı ve bilirkişi görevlendirmelerinin geniş bir havuzdan, dosya konularına göre yapıldı.
Bu kapsamda;
- Münferit iddialara ilişkin olarak yürütülen soruşturmalarda Emekli Sayıştay Denetçisi İ. S. ve Emekli İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü G. S. tarafından muhtelif dosyalarda raporlar hazırlanmış, rapor düzenlenen dosyalar ana soruşturma dosyası ile birleştirilmiştir.
- Boğaziçi Yönetim ve Tesis A.Ş. ve İSTON isimli iştiraklere ilişkin olarak R. U., C. O., K. T. görevlendirilmiştir.
- İETT isimli iştirake ilişkin olarak O. A., H. C., A. K. görevlendirilmiştir.
- İSFALT isimli iştirake ilişkin olarak N. K., A. Y., O. G. görevlendirilmiştir.
- Ağaç A.Ş. isimli iştirake ilişkin olarak M. K., S. E., B. A., V. Ş., H. Ç. görevlendirilmiştir.
- İBB'nin bir kısım iştirak ve genel müdürlüklerine ilişkin olarak H. K., M. M., Ö. U., F. T. görevlendirilmiştir.
- İSKİ isimli iştirake ilişkin olarak M. K., Z. B., R. A., Y. A., M. Ö., S. K. T., E. C., M. A. görevlendirilmiştir.
- Medya AŞ ve Kültür AŞ isimli iştiraklere ilişkin olarak İ. Ç., Ö. C., D. A. Ö., B. B., V. Ş., C. K., Ö. D., C. D., H. G. S., B. S. A. görevlendirilmiştir.
- İSBAK isimli iştirake ilişkin olarak İ. K., M. A., M. K. M., A. B. görevlendirilmiştir.
- İBB Halkla İlişkiler Daire Başkanlığına ilişkin olarak E. N. B., İ. H. Y., A. G., Y. Ö. görevlendirilmiştir.
GÖREVLENDİRME BELİRLİ BİR KİŞİYE ÖZGÜ DEĞİL
Bu dağılım birlikte değerlendirildiğinde; bilirkişi görevlendirmelerinin belirli bir kişiye özgü olmadığı, aksine farklı alanlarda uzman çok sayıda isimden oluşan geniş bir bilirkişi havuzu üzerinden yapıldığı görüldü.
