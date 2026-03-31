Bu kapsamda;

- Münferit iddialara ilişkin olarak yürütülen soruşturmalarda Emekli Sayıştay Denetçisi İ. S. ve Emekli İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü G. S. tarafından muhtelif dosyalarda raporlar hazırlanmış, rapor düzenlenen dosyalar ana soruşturma dosyası ile birleştirilmiştir.

- Boğaziçi Yönetim ve Tesis A.Ş. ve İSTON isimli iştiraklere ilişkin olarak R. U., C. O., K. T. görevlendirilmiştir.

- İETT isimli iştirake ilişkin olarak O. A., H. C., A. K. görevlendirilmiştir.

- İSFALT isimli iştirake ilişkin olarak N. K., A. Y., O. G. görevlendirilmiştir.

- Ağaç A.Ş. isimli iştirake ilişkin olarak M. K., S. E., B. A., V. Ş., H. Ç. görevlendirilmiştir.

- İBB'nin bir kısım iştirak ve genel müdürlüklerine ilişkin olarak H. K., M. M., Ö. U., F. T. görevlendirilmiştir.

- İSKİ isimli iştirake ilişkin olarak M. K., Z. B., R. A., Y. A., M. Ö., S. K. T., E. C., M. A. görevlendirilmiştir.

- Medya AŞ ve Kültür AŞ isimli iştiraklere ilişkin olarak İ. Ç., Ö. C., D. A. Ö., B. B., V. Ş., C. K., Ö. D., C. D., H. G. S., B. S. A. görevlendirilmiştir.

- İSBAK isimli iştirake ilişkin olarak İ. K., M. A., M. K. M., A. B. görevlendirilmiştir.

- İBB Halkla İlişkiler Daire Başkanlığına ilişkin olarak E. N. B., İ. H. Y., A. G., Y. Ö. görevlendirilmiştir.



GÖREVLENDİRME BELİRLİ BİR KİŞİYE ÖZGÜ DEĞİL



Bu dağılım birlikte değerlendirildiğinde; bilirkişi görevlendirmelerinin belirli bir kişiye özgü olmadığı, aksine farklı alanlarda uzman çok sayıda isimden oluşan geniş bir bilirkişi havuzu üzerinden yapıldığı görüldü.