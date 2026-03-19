İşte iddianameye giren o ifadeler:

Gökhan Böcek'in liseden arkadaşı Furkan SOLAK: "Gökhan BÖCEK, 2023 yılı son aylarında yanıma geldi. Çok sinirli ve mutsuzdu. Ben de kendisine neden bu kadar sinirli ve mutsuz olduğu sordum. Kendisi de "Babamın aday gösterilmesi için CHP Genel Merkezine 50 Milyon TL bağış adı altında para gönderdik. Genel Başkan Özgür ÖZEL tüm Belediye Başkan adaylarını açıkladı ancak bizimkini açıklamadı, bu nedenle muallaktayım ve bundan dolayı sinirliyim" dedi."

"50 MİLYON DOLAR VEYA EURO PARAYI GÖTÜRDÜĞÜNÜ DUYDUM"

Belediye'de Genel Sekreter Yardımcısı Tuncay SARIHAN: "Belediye ve Antalya halkı arasında Muhittin BÖCEK'in son seçimde CHP belediye başkan adayı olması için Ekrem İMAMOĞLU veya yakın ekibinden birilerinin bulunması gerektiği konuşuluyordu. Diğer adaylar belli olmasına rağmen Muhittin BÖCEK telaşlandı aday olması için de benim yine etraftan duyduğum kadarıyla 50 milyon dolar veya euro parayı CHP Genel başkanlığından bu işi bağlayacak birilerine para götürdüğünü duydum ancak parayı kime verdiğini ve ne zaman götürdüğü konusunu bilmiyorum."

Antalya Döviz ve Finike Döviz ortağı Mustafa ATILGAN: "Tutuklandıktan Sonra Antalya L Tipi Cezaevinin Tecrit Koğuşunda Birlikte Kaldığımız Gökhan Böcek'in Şoförü Olan Onur NASUH isimli şahsın bizzat bana anlattıkları şu şekildedir: "2024 Genel seçimlerinde Muhittin BÖCEK'in aday gösterilmesi amacıyla 50.000.000,00 TL nakit paranın karayolu İstanbul iline götürüldüğünü, ancak bu paranın kimin tarafından götürüldüğünü bilmediği..."

Gökhan Böcek'in arkadaşı Serkan ÇAVDAR: "Gökhan BÖCEK yerel seçimler öncesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin BÖCEK ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit UYSAL'ın Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığında sona kaldıklarını ve Muhittin BÖCEK adaylığı için ihalelerden, iş adamlarından toplanan miktarını söylemediği Milyon Dolar paranın CHP Genel Merkezine gönderildiğini söyledi ancak nasıl ve ne şekilde bu paranın gittiğinden bahsetmemişti."

50-100 MİLYON TL ARASINDA BİR MEBLAĞ

Finike Döviz ortağı Ali YILMAZ: "Gökhan Böcek, babasının siyasi işleri sebebi ile çok defalar Ankara'ya ve İstanbul'a para götürdüğünü bunu karayolu ile yaptığını söyledi. Gökhan Böcek kendisi bana babası Muhittin BÖCEK aday olmadan önce, tekrar aday olması için CHP Genel Merkezine yüklü miktarda para verdiğini hatta duyduğum kadarıyla 50-100 Milyon TL arasında bir meblağ olduğu konuşuluyordu. Parayı nereden ne şekilde temin ettiklerini bilmiyorum. Bu hususta Gökhan bana bir şey söylemezdi."

Oto-Galerici Emin Kemal H.: "Muhittin Böcek'in yeniden aday olmak için CHP genel merkezine yüklü bir ödeme yaptığı yine çevrede konuşuluyordu. Ancak ne kadar ödeme yaptığını bu ödemeyi kime yaptığı konusunda bir bilgi sahibi değilim."