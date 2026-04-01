Vur patlasın çal millet ödesin! Yalım'ın Ramazan'da içki sofrasının faturası belediye şirketine

Görevden el çektirilen CHP’li eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkındaki rüşvet soruşturması derinleştikçe mide bulandıran detaylar dosyaya giriyor. CHP’li Yalım’ın mübarek Ramazan ayında yediği yemeğin, içtiği alkolün parasını bile belediye şirketine ödettiği belirlendi. Yalım’ın 9 Mart’ta kurduğu çilingir sofrasının faturasının Uşak Belediyesi Personel Limited Şirketi’ne kesildiği öğrenildi.

  • Rüşvet suçlamasıyla tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın kamu kaynaklarını şahsi harcamalar için kullandığı tespit edildi.
  • Yalım'ın keyfi harcamalarını Uşak Belediyesi Personel Limited Şirketi üzerinden finanse ettiği belirlendi.
  • 9 Mart 2026 tarihli harcama faturasında yiyecek kalemleri ile birlikte alkollü içeceklerin yer aldığı ortaya çıktı.
  • Harcamanın Ramazan ayında yapılmış olması dikkat çekti.
  • Kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin bulgular rüşvet soruşturması dosyasındaki diğer bulgularla birlikte değerlendiriliyor.

Rüşvet suçlamasıyla otelde 21'lik sevgilisiyle basılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın, kamu kaynaklarını nasıl pervasızca harcadığı gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Özkan Yalım hakkında yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında elde edilen yeni bulgular, kamu kaynaklarının nasıl istismar edildiğini gözler önüne serdi.

Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Yalım'ın, şahsi keyfi harcamalarını belediye iştirakleri üzerinden finanse ettiği tespit edildi.

İÇKİ MİDEYE FATURA BELEDİYEYE

Soruşturma dosyasına giren belgelere göre, 9 Mart 2026 tarihli harcama faturası doğrudan Uşak Belediyesi Personel Limited Şirketi'ne kesildi.

Söz konusu faturanın detayları incelendiğinde, çeşitli yiyecek kalemlerinin yanında alkollü içeceklerin yer alması dikkat çekti.

Harcamanın mübarek Ramazan ayında yapılmış olması, skandalın boyutunu katladı.

Kamu kaynaklarının fütursuzca kullanımına ilişkin saptamaların, Yalım hakkındaki rüşvet soruşturması dosyasındaki diğer ağır bulgularla birlikte adli makamlarca değerlendirilmeye devam ettiği belirtiliyor.

HER REZİLLİĞE BELEDİYEYİ BULAŞTIRMIŞ

CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın kendisine ait pavyondaki kadınları, belediye kadrosunda gösterdiği de belgelenmişti.

Yalım'ın pavyonundaki kadınların maaşlarının belediyeye ödettirildiği belirlenmişti. Pavyon kadınlarının sigorta primlerinin dahi belediye üzerinden ödendiği saptanmıştı.

Eşinin yanı sıra dört farklı kadınla ilişki yaşadığı ortaya çıkan Yalım, MASAK raporuna göre Aslıhan Aksoy'a belediyeden yüz binlerce lira aktarmıştı.

Yalım'ın genç aşkı Ebru'ya lüks ev aldığı, Aslıhan'a 1,5 milyon TL değerinde otomobil hediye ettiği, Seher ile birlikte tatile gittiği belirlenmişti.

