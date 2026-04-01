İBB'deki yolsuzluk ekosistemine "naylon fatura" keserek dahil olduğu söylenen Vedat Şahin, Silivri'deki 14. celsede "itirafçı" olarak verdiği ifadeyi geri çekti. Oysa etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla biri avukat huzurunda olmak üzere iki kez, toplamda ise dört kez ifade veren yine Şahin'in kendisi idi. Vedat Şahin'in verdiği ifadeler dosya içeriği bakımından yetersiz görüldü. Çünkü, soruşturma yalnızca Şahin'in beyanlarına dayanmıyor. Dosyada somut deliller ve "naylon fatura" şüphelilerinin beyanları yer alıyor. Bu nedenle Şahin'in etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasına yer olmadığı anlaşıldı.

AVUKATIN ALGISI ÇÖKTÜ Vedat Şahin'in avukatı Muhiddin Arık'ın "baskı altında yönlendirmeyle ifade alındı" iddiası da temelsiz çıktı. Takvim.com.tr konuya ilişkin çok çarpıcı detaylara ulaştı. İBB'nin naylon faturacısı Şahin, son etkin pişmanlık ifadesini 1 Ağustos 2025'te verdi. Ancak avukat Muhiddin Arık bu ifadeden 2 ay sonra 13 Ekim 2025 tarihinde vekaletnameyi aldı.





İFADE ALINDIĞI SÜREÇTE DOSYADA AKTİF YETKİSİ YOKTU



Bu husus, avukatın söz konusu ifadelerin alındığı süreçte dosyada aktif bir temsil yetkisinin bulunmadığını açıkça ortaya koydu. Dolayısıyla Arık'ın "müvekkilimi yanılttılar" iddiasının bir gözleme değil, sonradan edinilen ve doğruluğu tartışmalı bilgilere dayandığını gözler önüne serildi.



Nitekim Vedat Şahin beyanlarının sürece yayılmış, kademeli ve pekiştirici şekilde olduğu somut gerçeklerle sabit.

Sanık Şahin'in soruşturma kapsamında verdiği 4 ifade kronolojik sırayla; emniyet ifadesi 21.03.2025, savcılık ifadesi 22.03.2025, avukat huzurunda savcılıkta etkin pişmanlık ilk ifadesi 30.06.2025 ve avukat olmadan savcılıkta etkin pişmanlık ikinci ifadesi 11.08.2025 tarihlidir.



Bu da beyanların "anlık baskı" sonucu alındığı iddiasını çökertiyor.

Özellikle etkin pişmanlık kapsamında verilen ifadelerin belirli bir zaman dilimine yayılarak tekrar edilmesi, sanığın anlatımlarını pekiştirdiği ve iradi süreklilik gösterdiği şeklinde yorumlanıyor.



Öte yandan avukatın sürece sonradan dahil olması, geri çekme beyanının hukuki zeminden ziyade yeni bir yönlendirme sonucu olabileceği yönünde değerlendirmelere neden oldu.



Bu yönlendirmenin ana odağını ise Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'de kurduğu avukat ağı olarak değerlendiriliyor.



Ayrıca SİSTEM'in avukatlığını yapan Muhiddin Arık'ın "Müvekkelime suçlama olmamış" algısı da gerçeği yansıtmıyor.