İBB'deki yolsuzluk ekosistemine "naylon fatura" keserek dahil olduğu söylenen Vedat Şahin, Silivri'deki 14. celsede "itirafçı" olarak verdiği ifadeyi geri çekti.
Oysa etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla biri avukat huzurunda olmak üzere iki kez, toplamda ise dört kez ifade veren yine Şahin'in kendisi idi.
Vedat Şahin'in verdiği ifadeler dosya içeriği bakımından yetersiz görüldü. Çünkü, soruşturma yalnızca Şahin'in beyanlarına dayanmıyor. Dosyada somut deliller ve "naylon fatura" şüphelilerinin beyanları yer alıyor.
Bu nedenle Şahin'in etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasına yer olmadığı anlaşıldı.
AVUKATIN ALGISI ÇÖKTÜ
Vedat Şahin'in avukatı Muhiddin Arık'ın "baskı altında yönlendirmeyle ifade alındı" iddiası da temelsiz çıktı. Takvim.com.tr konuya ilişkin çok çarpıcı detaylara ulaştı.
İBB'nin naylon faturacısı Şahin, son etkin pişmanlık ifadesini 1 Ağustos 2025'te verdi.
Ancak avukat Muhiddin Arık bu ifadeden 2 ay sonra 13 Ekim 2025 tarihinde vekaletnameyi aldı.
İFADE ALINDIĞI SÜREÇTE DOSYADA AKTİF YETKİSİ YOKTU
Bu husus, avukatın söz konusu ifadelerin alındığı süreçte dosyada aktif bir temsil yetkisinin bulunmadığını açıkça ortaya koydu. Dolayısıyla Arık'ın "müvekkilimi yanılttılar" iddiasının bir gözleme değil, sonradan edinilen ve doğruluğu tartışmalı bilgilere dayandığını gözler önüne serildi.
Nitekim Vedat Şahin beyanlarının sürece yayılmış, kademeli ve pekiştirici şekilde olduğu somut gerçeklerle sabit.
Sanık Şahin'in soruşturma kapsamında verdiği 4 ifade kronolojik sırayla; emniyet ifadesi 21.03.2025, savcılık ifadesi 22.03.2025, avukat huzurunda savcılıkta etkin pişmanlık ilk ifadesi 30.06.2025 ve avukat olmadan savcılıkta etkin pişmanlık ikinci ifadesi 11.08.2025 tarihlidir.
Bu da beyanların "anlık baskı" sonucu alındığı iddiasını çökertiyor.
Özellikle etkin pişmanlık kapsamında verilen ifadelerin belirli bir zaman dilimine yayılarak tekrar edilmesi, sanığın anlatımlarını pekiştirdiği ve iradi süreklilik gösterdiği şeklinde yorumlanıyor.
Öte yandan avukatın sürece sonradan dahil olması, geri çekme beyanının hukuki zeminden ziyade yeni bir yönlendirme sonucu olabileceği yönünde değerlendirmelere neden oldu.
Bu yönlendirmenin ana odağını ise Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'de kurduğu avukat ağı olarak değerlendiriliyor.
Ayrıca SİSTEM'in avukatlığını yapan Muhiddin Arık'ın "Müvekkelime suçlama olmamış" algısı da gerçeği yansıtmıyor.
İTİRAF: VEDAT ŞAHİN MURAT ONGUN'UN KASASI
Dosyadaki diğer ifadelere bakıldığında Kabil Taşçı isimli şahıs 27 Mayıs 2025'te Vedat Şahin'le naylon fatura alışverişini bizzat savcılık makamına ibraz ediyor.
Vedat Şahin'in Murat Ongun'un kasası olduğun belirtilirken; 500 bin TL etmeyen iş için 6 milyon TL naylon fatura kestiği söyleniyor.
Kabil Taşçı şu ifadeleri kullanıyor:
Savcılığınıza ibraz ettiğim T*20*000* numaralı 145 bin 600 TL bedelli, 17.06.2022 tarihli faturayı Eyüp Subaşı'nın şirketi olan Genç Popülist isimli firmaya kestim. Bu fatura tamamen sahte faturadır. Bu faturadaki herhangi bir iş yapmadım. Yukarıda bahsetmiş olduğum Vesa Events ve Genç Popülist isimli firmalara kesmiş olduğum bu iki sahte fatura nedeniyle de pişmanım. Vedat Şahin, benim sektörden tanıdığım bir arkadaşımdır. Kendisiyle bir konuşmamda bana, pandemi döneminde 2021 senesi 29 Ekim etkinliğiyle alakalı "500 bin TL etmeyen bir iş için 6 milyon TL'lik fatura kestiğini ve bu sahte fatura sonrası kendisine gelen parayı elden nakit olarak çekip Murat Ongun'a teslim ettiğini" belirtti.
Yine dosya kapsamında ifade veren Ahmet Çiçek, 6 Mayıs 2025 tarihli ifadesinde Şahin'e naylon fatura kestiğini beyan ediyor.
Şahin hakkındaki bir başka ifade de Gürkan Coşkun'un 25 Mart 2025 tarihli, Şahin'in naylon fatura kestiğini beyan ettiği ifade olarak biliniyor.
"İKİ PROMPTER KOYUYORUM 2 MİLYON FATURA KESİYORUM"
Coşkun, "Vedat Şahin isimli şahıs ise bizim sektörün en küçük malzemeye sahip olan sıradan bir şirketin sahibiydi. 2021'den sonra bu şahıs da devasa zenginliğe ulaşmıştır" demişti.
Coşkun, Şahin'in kendisine, "Bu işlerle niye uğraşıyorsunuz? Bu kadar yatırım yapıyorsunuz, ben iki tane prompter, iki hoparlör koyuyorum, 2 milyon fatura kesiyorum. Hatta şu an 60 milyon lira Emrah Bağdatlı'dan alacağım var, inşallah kaçmaz, kaçacağına dair duyumlar aldım. İnşallah bu iş bize de sıçramaz" dediğini anlatmıştı.
Bu veriler birlikte değerlendirildiğinde; avukat tarafından ileri sürülen "böyle bir suçlama yoktu" iddiası dosya kapsamı ile örtüşmediği anlaşılıyor.
Dosyada yer alan çoklu tanık ve şüpheli beyanlarının birbirini destekler nitelikte olduğu görülüyor.
