İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'na kan ve saç veren isimlerin test sonuçları belli oldu.
YEDİ İSMİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan detaylı incelemeler sonucunda Didem Soydan, Onur Talay, İsmail Berhan Perinçekli, Mustafa Tari, Ferhat Aydın, Koray Serenli ve Ozan Gümüş'ün kan ve idrar örneklerinde uyuşturucu/uyarıcı madde bulgusu tespit edildiği rapor edildi.
SOYDAN "TEK NEFES ALDIM" DEMİŞTİ
Didem Soydan'ın savcılık ifadesinde hayatı boyunca uyuşturucu kullanmadığını savunarak, mart ayında Fransa'daki bir defilede yanlışlıkla bir nefes çektiğini ileri sürmüştü.
Soydan ifadesinde, "Arkadaşımdan tütün istedim, sarılı bir sigara uzattı. Bir nefes çekince tütün olmadığını anladım ve hemen bıraktım. Sanırım esrardı ama hayatımda kullanmadığım için bilmiyorum. Yanlışlıkla bir nefes çekmiş oldum" diyerek kendini savunmuştu.
NEGATİF ÇIKAN İSİMLER
Soruşturma kapsamında numune veren diğer isimlerden Kerim Sabancı, Güzide Duran (Aksoy) ve Onur Bükçü'nün test sonuçları negatif çıktı.
BATURAY ÖZDEMİR'DE SERTRALİN TESPİTİ
Öte yandan, Baturay Özdemir'in testi negatif sonuçlanırken saç örneğinde tıbbi amaçlı kullanılan, antidepresan grubu ilaçlarda yer alan "Sertralin" etken maddesinin bulunduğu kayıtlara geçti.
|AD SOYAD
|DURUM
|Didem Soydan
|🔴 POZİTİF
|Onur Talay
|🔴 POZİTİF
|İsmail Berhan Perinçekli
|🔴 POZİTİF
|Mustafa Tari
|🔴 POZİTİF
|Ferhat Aydın
|🔴 POZİTİF
|Koray Serenli
|🔴 POZİTİF
|Ozan Gümüş
|🔴 POZİTİF
|AD SOYAD
|DURUM
|NOTLAR
|Kerim Sabancı
|🟢 NEGATİF
|Güzide Duran (Aksoy)
|🟢 NEGATİF
|Onur Bükçü
|🟢 NEGATİF
|Baturay Özdemir
|🟢 NEGATİF
|Saçta Sertralin (ilaç maddesi) çıktı.