YEDİ İSMİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan detaylı incelemeler sonucunda Didem Soydan, Onur Talay, İsmail Berhan Perinçekli, Mustafa Tari, Ferhat Aydın, Koray Serenli ve Ozan Gümüş'ün kan ve idrar örneklerinde uyuşturucu/uyarıcı madde bulgusu tespit edildiği rapor edildi.

Soydan ifadesinde, "Arkadaşımdan tütün istedim, sarılı bir sigara uzattı. Bir nefes çekince tütün olmadığını anladım ve hemen bıraktım. Sanırım esrardı ama hayatımda kullanmadığım için bilmiyorum. Yanlışlıkla bir nefes çekmiş oldum" diyerek kendini savunmuştu.

Didem Soydan ifadesinde defile için gittiği Fransa'da ʺtek nefesʺ uyuşturucu içmiş olabileceğini söylemişti

NEGATİF ÇIKAN İSİMLER

Soruşturma kapsamında numune veren diğer isimlerden Kerim Sabancı, Güzide Duran (Aksoy) ve Onur Bükçü'nün test sonuçları negatif çıktı.

BATURAY ÖZDEMİR'DE SERTRALİN TESPİTİ

Öte yandan, Baturay Özdemir'in testi negatif sonuçlanırken saç örneğinde tıbbi amaçlı kullanılan, antidepresan grubu ilaçlarda yer alan "Sertralin" etken maddesinin bulunduğu kayıtlara geçti.

AD SOYAD DURUM Didem Soydan 🔴 POZİTİF Onur Talay 🔴 POZİTİF İsmail Berhan Perinçekli 🔴 POZİTİF Mustafa Tari 🔴 POZİTİF Ferhat Aydın 🔴 POZİTİF Koray Serenli 🔴 POZİTİF Ozan Gümüş 🔴 POZİTİF

AD SOYAD DURUM NOTLAR Kerim Sabancı 🟢 NEGATİF Güzide Duran (Aksoy) 🟢 NEGATİF Onur Bükçü 🟢 NEGATİF Baturay Özdemir 🟢 NEGATİF Saçta Sertralin (ilaç maddesi) çıktı.