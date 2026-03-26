CANLI YAYIN
Geri

Ünlülerin test sonuçları çıktı: Didem Soydan pozitif Kerim Sabancı ve Güzide Duran negatif

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Adli Tıp Kurumu raporları tamamlandı. Didem Soydan ve İsmail Berhan Perinçekli'nin de aralarında bulunduğu 7 ismin testi pozitif çıkarken Kerim Sabancı ve Güzide Duran’ın sonuçları negatif çıktı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'na numune veren 11 kişinin test sonuçları açıklandı.
  • Didem Soydan, Onur Talay, İsmail Berhan Perinçekli, Mustafa Tari, Ferhat Aydın, Koray Serenli ve Ozan Gümüş'ün kan ve idrar örneklerinde uyuşturucu madde tespit edildi.
  • Kerim Sabancı, Güzide Duran ve Onur Bükçü'nün test sonuçları negatif çıktı.
  • Baturay Özdemir'in testi negatif sonuçlandı ancak saç örneğinde antidepresan ilaç etken maddesi Sertralin bulundu.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'na kan ve saç veren isimlerin test sonuçları belli oldu.

YEDİ İSMİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan detaylı incelemeler sonucunda Didem Soydan, Onur Talay, İsmail Berhan Perinçekli, Mustafa Tari, Ferhat Aydın, Koray Serenli ve Ozan Gümüş'ün kan ve idrar örneklerinde uyuşturucu/uyarıcı madde bulgusu tespit edildiği rapor edildi.

SOYDAN "TEK NEFES ALDIM" DEMİŞTİ
Didem Soydan'ın savcılık ifadesinde hayatı boyunca uyuşturucu kullanmadığını savunarak, mart ayında Fransa'daki bir defilede yanlışlıkla bir nefes çektiğini ileri sürmüştü.

Soydan ifadesinde, "Arkadaşımdan tütün istedim, sarılı bir sigara uzattı. Bir nefes çekince tütün olmadığını anladım ve hemen bıraktım. Sanırım esrardı ama hayatımda kullanmadığım için bilmiyorum. Yanlışlıkla bir nefes çekmiş oldum" diyerek kendini savunmuştu.

NEGATİF ÇIKAN İSİMLER
Soruşturma kapsamında numune veren diğer isimlerden Kerim Sabancı, Güzide Duran (Aksoy) ve Onur Bükçü'nün test sonuçları negatif çıktı.

BATURAY ÖZDEMİR'DE SERTRALİN TESPİTİ
Öte yandan, Baturay Özdemir'in testi negatif sonuçlanırken saç örneğinde tıbbi amaçlı kullanılan, antidepresan grubu ilaçlarda yer alan "Sertralin" etken maddesinin bulunduğu kayıtlara geçti.

AD SOYADDURUM
Didem Soydan🔴 POZİTİF
Onur Talay🔴 POZİTİF
İsmail Berhan Perinçekli🔴 POZİTİF
Mustafa Tari🔴 POZİTİF
Ferhat Aydın🔴 POZİTİF
Koray Serenli🔴 POZİTİF
Ozan Gümüş🔴 POZİTİF

AD SOYADDURUMNOTLAR
Kerim Sabancı🟢 NEGATİF
Güzide Duran (Aksoy)🟢 NEGATİF
Onur Bükçü🟢 NEGATİF
Baturay Özdemir🟢 NEGATİFSaçta Sertralin (ilaç maddesi) çıktı.

SONRAKİ HABER

ÖNCEKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler