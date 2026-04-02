KADEM'in ulusal ve uluslararası çalışmalarla Gazze, Suriye ve diğer bölgelerdeki kadınların deneyimlerini görünür kılmayı hedeflediğini açıkladı.

Kriz bölgelerinde kız çocuklarının eğitimden kopma oranının ciddi şekilde arttığını ve erken evlilik ile istismar riskinin yükseldiğini ifade etti.

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde bulunan Lacivert dergisinin 133'üncü sayısı, "Kadın: Mağdur mu, tehdit mi, istisna mı?" başlıklı dosyasıyla okurla buluştu. Sayının dikkat çeken bölümünde KADEM Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, kadınların karşı karşıya kaldığı güncel sorunlara ve toplumsal algılara dair değerlendirmelerde bulundu.

Bayraktar, küresel krizler, ekonomik dalgalanmalar ve savaşların kadınların yaşadığı eşitsizlikleri daha da derinleştirdiğine dikkat çekti. Lacivert'e konuşan Bayraktar, kadınların güven, onur ve adalet içinde yaşayabildiği bir toplumsal düzen için yürütülen çalışmaları ve çözüm önerilerini anlattı.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar, şunları söyledi: "Kadınlar her çağda ve toplumda çeşitli hak ihlallerine maruz kalmıştır. Savaşlar, göç dalgaları ve derinleşen yoksulluk, en çok kadınları ve kız çocuklarını etkiliyor. Örneğin kriz bölgelerinde kız çocuklarının eğitimden kopma oranı ciddi şekilde artıyor, erken evlilikler ve istismar riski yükseliyor.