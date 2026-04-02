Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde bulunan Lacivert dergisinin 133'üncü sayısı, "Kadın: Mağdur mu, tehdit mi, istisna mı?" başlıklı dosyasıyla okurla buluştu. Sayının dikkat çeken bölümünde KADEM Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, kadınların karşı karşıya kaldığı güncel sorunlara ve toplumsal algılara dair değerlendirmelerde bulundu.
Bayraktar, küresel krizler, ekonomik dalgalanmalar ve savaşların kadınların yaşadığı eşitsizlikleri daha da derinleştirdiğine dikkat çekti. Lacivert'e konuşan Bayraktar, kadınların güven, onur ve adalet içinde yaşayabildiği bir toplumsal düzen için yürütülen çalışmaları ve çözüm önerilerini anlattı.
Sümeyye Erdoğan Bayraktar, şunları söyledi: "Kadınlar her çağda ve toplumda çeşitli hak ihlallerine maruz kalmıştır. Savaşlar, göç dalgaları ve derinleşen yoksulluk, en çok kadınları ve kız çocuklarını etkiliyor. Örneğin kriz bölgelerinde kız çocuklarının eğitimden kopma oranı ciddi şekilde artıyor, erken evlilikler ve istismar riski yükseliyor.
BATI İKİYÜZLÜ
Feminist hareket Batı'da kadın hakları açısından çok önemli kazanımlar getirdi. Bunun son döneminde çeşitlilik vurgusu önemli bir yere sahip. Öte yandan, günümüzde belki her ideolojide olduğu gibi feminizm de çeşitli küresel siyasi ajandaları kamufle etmek için sıkça kullanılıyor. Nitekim uzun yıllar boyunca PKK'lı kadın teröristler "özgürlük savaşçısı" olarak parlatıldı. Doğu toplumlarında başını açmak istediği için baskı gördüğü iddia edilen kadınlar hızlıca kahramanlaştırılabiliyor. Batı'nın ikiyüzlülüğü, aslında sadece farklı kültürlerde değil kendi halkları için de geçerli. Epstein skandallarında binlerce kız çocuğu ve kadının iğrenç istismarlara ve hatta cinayetlere kurban gitmesi son dönemlerin en çarpıcı örneği."
YEREL DEĞERLER KEŞFEDİLİYOR
"Uluslararası feminist hareketlerin pek çoğu, Gazze'de ve Suriye'de yıllardır kadınların yaşadığı insani dram karşısında sessiz kaldı. Gazze ve Suriye'deki kadınların dayanışma ve güçlenme mücadelesi, sadece kendi toplumları için değil, evrensel insan hakları perspektifinden de kritik öneme sahip. KADEM, ulusal ve uluslararası çalışmaları ve sosyal medya kampanyalarıyla Gazze, Suriye ve diğer bölgelerdeki kadınların deneyimlerini görünür kılmayı hedefliyor. Bu ülkede ideolojik körlüklerle, kendi tarihimize ve değerlerimize mesafeli durulduğu, hatta yok sayıldığı dönemler yaşandı. Bu süreçte yerli ve köklü rol modeller yerine çoğunlukla Batılı figürlerin öne çıkarıldığı bir anlatı hâkim oldu."