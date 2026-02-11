Kazaya neden olan sürücü Adem Hasbaş'ın, Görele'de CHP'li Hasbi Dede'nin eski eniştesine ait restoranda çalıştığı belirlendi ve tutuklandı.

Giresun Görele'de CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede 'nin tacizine uğrayan, şikayetçi olduktan sonra geçirdiği şüpheli trafik kazasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Elif Tuana Torun son yolculuğuna uğurlandı. Torun'un cenazesi Hasan Ağa Camisi'nde düzenlenen cenaze merasimine anne Nuray ve baba Ahmet Torun 'un yanı sıra yakınları, Görele Kaymakamı İbrahim Civelek, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener ile vatandaşlar katıldı. Elif Tuana Torun, Görele'ye bağlı Sağlık köyündeki aile kabristanına defnedildi.

ANA ACISI YÜREK YAKTI: SENİ TOPRAĞA MI SIĞDIRDIM YAVRUM…

Giresun'un Görele ilçesinde bir süre önce taciz iddiasıyla gündeme gelen ve olayın ardından yaşadığı şüpheli trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 16 yaşındaki Elif Tuana Torun'un acısı dinmiyor. Ailesi ve arkadaşları tarafından mezarı başında dualarla anılan kız çocuğu için annesinin yaktığı ağıtlar ise yürekleri dağladı.

Acılı anne Nuray Torun kızının tabutunun başından bir an olsun ayrılmazken, kabrinde de gözyaşlarıyla ağıtlar yaktı.

Anne Nuray Torun, kızı Tuana’nın kabrinde yaktığı ağıtlar yürek dağladı. (Fotoğraf: İHA)