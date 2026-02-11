CANLI YAYIN
Geri

Tuana’nın anası ağladı feminaziler suskunluğa gömüldü | CHP'nin kadınlarında ölüm sessizliği

CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin taciz mesajlarını yargıya taşıdıktan sonra şüpheli trafik kazasında can veren 16 yaşındaki Elif Tuana Torun’un kabristanında gözyaşları sel oldu. Acılı anne Nuray Torun, kızının kabri başında ağıtlar yaktı. Feryatları yürek dağlayan aileye CHP’nin kadın kolları gibi hareket eden feminist dernekler destek vermedi. Elif Tuana’ya sahip çıkmayıp şüpheli ölümünü gündemine almayan “feminaziler” sessizliğe gömüldü. Sözde kadın dernekleri Tuana’nın cenaze törenine de kabri başındaki anma merasimine de iştirak etmedi. Elif’in çığlığını ve ölümünü görmezden gelen CHP’nin “gölge Aile Bakanı” Aylin Nazlıaka ise Meclis’teki basın toplantısında “CHP iktidarında hiçbir kadın şiddet görmeyecek, hiçbir çocuk istismara uğramayacak” diyerek rezilliklere adeta tüy dikti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Giresun Görele'de CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin taciz ettiği iddia edilen 16 yaşındaki Elif Tuana Torun, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti ve Sağlık köyündeki aile kabristanına defnedildi.
  • Tuana Torun'un cenaze törenine Görele Kaymakamı İbrahim Civelek, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener ve çok sayıda vatandaş katıldı.
  • Kazaya neden olan sürücü Adem Hasbaş'ın, Görele'de CHP'li Hasbi Dede'nin eski eniştesine ait restoranda çalıştığı belirlendi ve tutuklandı.
  • Tuana Torun, Hasbi Dede'nin tutuksuz yargılandığı cinsel taciz davasında mağdur taraf olarak yer alıyordu.
  • Beyin ölümü gerçekleşen Tuana Torun'un organları bağışlanarak 5 hastaya nakledildi.

Giresun Görele'de CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin tacizine uğrayan, şikayetçi olduktan sonra geçirdiği şüpheli trafik kazasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Elif Tuana Torun son yolculuğuna uğurlandı. Torun'un cenazesi Hasan Ağa Camisi'nde düzenlenen cenaze merasimine anne Nuray ve baba Ahmet Torun'un yanı sıra yakınları, Görele Kaymakamı İbrahim Civelek, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener ile vatandaşlar katıldı. Elif Tuana Torun, Görele'ye bağlı Sağlık köyündeki aile kabristanına defnedildi.

ANA ACISI YÜREK YAKTI: SENİ TOPRAĞA MI SIĞDIRDIM YAVRUM…

Giresun'un Görele ilçesinde bir süre önce taciz iddiasıyla gündeme gelen ve olayın ardından yaşadığı şüpheli trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 16 yaşındaki Elif Tuana Torun'un acısı dinmiyor. Ailesi ve arkadaşları tarafından mezarı başında dualarla anılan kız çocuğu için annesinin yaktığı ağıtlar ise yürekleri dağladı.

Acılı anne Nuray Torun kızının tabutunun başından bir an olsun ayrılmazken, kabrinde de gözyaşlarıyla ağıtlar yaktı.

Anne Nuray Torun, kızı Tuana’nın kabrinde yaktığı ağıtlar yürek dağladı. (Fotoğraf: İHA)

Nuray Torun, kızının mezarına sarılarak, "Benim canım kızım. Seni yerlere sığdıramadım, kara toprağa mı sığdırdım yavrum? Keşke bebek olsaydın da kucağımda taşısaydım seni. Hani sırt sırta verecektik yavrum? 'Ölene kadar lafımın arkasındayım' demiştin. Allah'ım evlat acısı ne kadar dayanılmazmış" sözleriyle feryat etti.

Tuana'nın kabri başında yakınları tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edilirken, arkadaşları ve yakınları kabristana çiçek ekti.

Giresun'un Görele ilçesinde bir süre önce taciz iddiasıyla gündeme gelen ve olayın ardından yaşadığı şüpheli trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 16 yaşındaki Elif Tuana Torun'un acısı dinmiyor. Ailesi ve arkadaşları tarafından mezarı başında dualarla anılan kız çocuğu için annesinin yaktığı ağıtlar ise yürekleri dağladı.

FEMİNAZİLERDE ÖLÜM SESSİZLİĞİ

Hasbi Dede'nin taciz ettiği ve şüpheli şekilde hayatını kaybeden Elif Tuana Torun'un cenaze törenine CHP'nin arka bahçesine çevirdiği feminist kadın derneklerinden hiçbiri katılmadı.

Toplumda "feminaziler" olarak adlandırılan feminist dernekler, Tuana'nın tabutuna omuz vermedi.

CHP'nin arka bahçesi gibi hareket eden feminist sivil toplum kuruluşları, Tuana'nın ne taciz skandalıyla ne şüpheli trafik kazasıyla ne de ölümüyle ilgili açıklama yapabildi.

Önce tehdit edildi sonra kazaya kurban gitti! CHPli Hasbi Dededen şikayetçi olan genç kızın şüpheli ölümü | Tutuklanan şoför kim çıktı?

Eşcinsellik sapkınlığını "toplumsal cinsiyet eşitliği" kılıfıyla empoze etmeye kalkışan, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına karşı yıkıcı kampanyalar yürüten, kadınların şiddet ve cinayete uğradığı hemen her vakadan iktidarı sorumlu tutmaya çalışan sözde kadın dernekleri, Elif Tuana Torun vakasına suskun kaldı.

Söz konusu Başkan Erdoğan'a iftira atmak ve AK Parti'ye saldırmak olunca öne atılan STK'lardan Eşitlik İçin Kadın Platformu, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Kadın Koalisyonu, Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, Kadın Adayları Destekleme Derneği, Havle Kadın Derneği, Hazar Derneği, Kampüs Cadıları, Sosyalist Kadın Meclisleri ile feminist gece yürüyüşü kolektifleri CHP'li Hasbi Dede'nin tacizine uğrayan, şikayetçi olunca şüpheli trafik kazasında vefat eden Tuana'ya karşı üç maymunu oynadı.

Feminist sözde kadın derneklerinin tepki çeken eylemlerinde kamuoyuna yansıyan bazı iğrenç pankartlar

NAZLIAKA FARKLI TELDEN

CHP'nin "Gölge Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı" diye ortalıkta dolanan Aylin Nazlıaka ise TBMM'de yaptığı basın açıklamasında, "Bizim iktidarımızda hiçbir kadın şiddet görmeyecek, hiçbir çocuk istismara uğramayacak." dedi.

Giresun Görele'de 16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden CHP'li Hasbi Dede'yi unutan, şüpheli şekilde hayatını kaybeden Tuana'yı anmayan Nazlıaka, Uşak'ta 21 yaşındaki çalışanı ile otelde basılan CHP'li Özkan Yalım rezaletini de görmezden gelerek adeta kepazeliklere tüy dikti.

CHP’nin arka bahçesi gibi hareket eden sivil toplum kuruluşları taciz skandalı ve şüpheli ölüm karşısında sus pus olurken, CHP’li Aylin Nazlıaka meclis kürsüsünden partisindeki rezaletleri görmezden gelerek ikiyüzlü tavır sergiledi.

NE OLMUŞTU

Trabzon yönüne giden Adem Hasbaş (23) idaresindeki 28 RE 752 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Görele Köprüsü mevkisinde 16 yaşındaki Tuana Torun'a çarpmış, ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Kaçan sürücü Hasbaş polis ekiplerince yakalanmış, adliyedeki savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

Önce tehdit edildi sonra kazaya kurban gitti! CHPli Hasbi Dededen şikayetçi olan genç kızın şüpheli ölümü | Tutuklanan şoför kim çıktı?

Beyin ölümünün ardından Torun'un organları bağışlanmış, bağışlanan organlar 5 hastaya umut olmuştu.

Hasbi Dede'nin sanal medyada Tuana Torun'a yönelik taciz mesajları yargıya taşınmıştı.

16 yaşındaki Tuana Torun, Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin tutuksuz yargılandığı "çocuğa karşı cinsel taciz" davasında şikayetçi "mağdur" taraf olduğu belirlenmişti.

Önce tehdit sonra şüpheli trafik kazası! CHPli Hasbi Dededen şikayetçi genç kız ağır yaralandı | Duruşmaya haftalar kala tesadüf mü?

Tuana Torun'un ölümüne sebep olan Hasbaş'ın, Görele'de CHP'li Hasbi Dede'nin eski eniştesi O.A.'ya ait restoranda çalıştığı belirlenmişti.

Elif Tuana Torun ve ailesine yönelik sosyal medyadan tehditlerin yöneltildiği gün kazanın gerçekleştirilmesi şüpheleri artırmıştı.

CHPli Görele Belediye Başkanı Hasbi Dededen 16 yaşındaki kız çocuğuna taciz! Uygunsuz mesajlar... Psikolojim bozuldu okula gidemiyorum

Savaşta 37. gün | ABD İran'a indirme yaptı: "Pilot" operasyonunda sıcak çatışma çıktı | Trump'tan küfürlü "Hürmüz" tehdidi
SONRAKİ HABER

ABD/İsrail-İran savaşında 37. gün

 Ongun'un kasası Vedat Şahin'e "baskı" iddiaları çöktü! İfade çektiren "SİSTEM" avukatlığı: İki promptera 2 milyon lira naylon fatura
ÖNCEKİ HABER

Vedat Şahin'e "baskı" iddiaları çöktü!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler