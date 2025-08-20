İBB davasında yine kurgu savunma! Elif Güven "gizlice ifadeye götürüldü" iddiası yalan çıktı

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında sanık Elif Güven’in ifade süreciyle ilgili ortaya atılan “ambulansla gizlice götürüldü” ve “habersiz itirafçı yapıldı” iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Güven'in ifadesinin avukatı Nazlı Nadide Karaaslan'ın yanında alındığı ve ikisinin de ıslak imzasının olduğu öğrenildi. Öte yandan Güven'in söz konusu beyanların da yeterli bulunmayarak dosyada değerlendirmeye alınmadığı ortaya çıktı.

  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk davasında sanık Elif Güven'in avukatı Mehmet Ruşen Gültekin, müvekkilinin ambulansla adliyeye götürüldüğünü ve avukat gelmeden gerçeğe aykırı beyanlar yazdırıldığını iddia etti.
  • Resmi kayıtlara göre Elif Güven'in 10 Nisan 2025'teki ifadesi savcılıkta avukatı Nazlı Nadide Karaaslan huzurunda alındı ve tutanak her iki tarafça ıslak imza ile onaylandı.
  • Elif Güven'in etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler yeterli bulunmadığı için soruşturma dosyasında değerlendirmeye alınmadı.
  • Güven ifadesinde Murat Ongun'un ihale süreçlerinde belirleyici olduğunu ve ihaleye davet edilecek firmaların isimlerini verdiğini iddia etti.
  • Güven kendi görevinin teknik şartname hazırlamak ve komisyon üyeliğiyle sınırlı olduğunu, herhangi bir usulsüzlük yapmadığını savundu.

İBB'deki asrın yolsuzluğuna ilişkin Silivri'de görülen davalar devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun "suç örgütü lideri" olarak yargılandığı davada sanık olarak yer alan Medya A.Ş Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven'in ifade verme sürecine dair kamuoyuna yansıyan "ambulansla gizlice götürüldü" ve "habersiz itirafçı yapıldı" iddialarının gerçeği yansıtamadığı ortaya çıktı.

Sanık Güven'in avukatı Mehmet Ruşen Gültekin, bugün görülen duruşmada yaptığı açıklamada müvekkilinin 10 Nisan 2025'te cezaevinden "hastaneye götürüleceği" söylenerek çıkarıldığını ve ambulansla adliyeye götürüldüğünü öne sürdü. Gültekin, bu süreçte avukatı gelmeden önce Güven'e gerçeğe aykırı beyanlar yazdırıldığını ve bu ifadelerin daha sonra "etkin pişmanlık" kapsamında değerlendirildiğini iddia etti.

"ETKİN PİŞMANLIĞI BİLMİYORDU" SAVUNMASI
Gültekin, müvekkilinin etkin pişmanlık kavramını dahi bilmediğini savunarak, "Kafasına göre bir şeyler yazdırılıyor ve buna etkin pişmanlık deniliyor" ifadelerini kullandı. Avukat, bu gerekçeyle söz konusu ifadenin tamamen geri çekildiğini ve sürecin hukuka aykırı olduğunu ileri sürdü.

FONDAŞ MEDYA KÖPÜRTTÜ
CHP yandaşı medya, "Tutuklu Elif Güven'in avukatı 'etkin pişmanlık' ifadesini geri çekti" manşetleriyle iddiayı köpürttü.

RESMİ KAYITLAR İDDİALARI YALANLADI
Ancak Elif Güven'in ifadesinin savcılıkta avukatı Nazlı Nadide Karaaslan eşliğinde alındığı ortaya çıktı.

Elif Güven ʺgizlice ifadeye götürüldüʺ iddiasının aksine avukatı ile ifade verdiği, tutanakta imzalarının yer aldığı ortaya çıktı

İfade işlemi sırasında hem şüphelinin hem de avukatının hazır bulunduğu, hazırlanan tutanağın da her iki isim tarafından ıslak imza ile onaylandığı belirtildi.

Elif Güven'in ve avukatı Nazlı Nadide Karaaslan'ın ifade tutanağının 3 sayfasını da imzaladığı ortaya çıktı

"HABERSİZ İFADE" İDDİASI GERÇEK DIŞI
Ayrıca Güven'in avukatının yalnızca hukuki temsilci değil, aynı zamanda aile dostu olduğu da öğrenildi.

İFADE YETERLİ BULUNMADI
Öte yandan, Elif Güven'in etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerin yeterli bulunmadığı ve bu nedenle soruşturma dosyasında değerlendirmeye alınmadığı öğrenildi. Bu durum, "itirafçı yapıldı" iddiasını da çürüttü.

GÜVEN İFADESİNDE NE DEMİŞTİ?
Soruşturma kapsamında 10 Nisan 2025'te savcılığa verdiği ifadede Elif Güven, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek İBB iştiraklerindeki reklam ihalelerine ilişkin iddialarda bulundu.

Güven, Murat Ongun'un ihale süreçlerinde belirleyici olduğunu, ihaleye davet edilecek firmaların isimlerini bizzat verdiğini ve süreçlerin belirli şirketler arasında yürütüldüğünü öne sürerken, eski yönetici Kağan Sürmegöz'ün de bu süreçte etkili olduğunu iddia etti. Kendi görevinin teknik şartname hazırlamak ve komisyon üyeliğiyle sınırlı olduğunu savunan Güven, herhangi bir usulsüzlük yapmadığını ve maddi menfaat sağlamadığını ileri sürdü.

