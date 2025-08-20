Güven kendi görevinin teknik şartname hazırlamak ve komisyon üyeliğiyle sınırlı olduğunu, herhangi bir usulsüzlük yapmadığını savundu.

Güven ifadesinde Murat Ongun'un ihale süreçlerinde belirleyici olduğunu ve ihaleye davet edilecek firmaların isimlerini verdiğini iddia etti.

Resmi kayıtlara göre Elif Güven'in 10 Nisan 2025'teki ifadesi savcılıkta avukatı Nazlı Nadide Karaaslan huzurunda alındı ve tutanak her iki tarafça ıslak imza ile onaylandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk davasında sanık Elif Güven'in avukatı Mehmet Ruşen Gültekin, müvekkilinin ambulansla adliyeye götürüldüğünü ve avukat gelmeden gerçeğe aykırı beyanlar yazdırıldığını iddia etti.

İBB'deki asrın yolsuzluğuna ilişkin Silivri'de görülen davalar devam ediyor. Ekrem İmamoğlu 'nun "suç örgütü lideri" olarak yargılandığı davada sanık olarak yer alan Medya A.Ş Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven'in ifade verme sürecine dair kamuoyuna yansıyan "ambulansla gizlice götürüldü" ve "habersiz itirafçı yapıldı" iddialarının gerçeği yansıtamadığı ortaya çıktı.

Sanık Güven'in avukatı Mehmet Ruşen Gültekin, bugün görülen duruşmada yaptığı açıklamada müvekkilinin 10 Nisan 2025'te cezaevinden "hastaneye götürüleceği" söylenerek çıkarıldığını ve ambulansla adliyeye götürüldüğünü öne sürdü. Gültekin, bu süreçte avukatı gelmeden önce Güven'e gerçeğe aykırı beyanlar yazdırıldığını ve bu ifadelerin daha sonra "etkin pişmanlık" kapsamında değerlendirildiğini iddia etti.

"ETKİN PİŞMANLIĞI BİLMİYORDU" SAVUNMASI

Gültekin, müvekkilinin etkin pişmanlık kavramını dahi bilmediğini savunarak, "Kafasına göre bir şeyler yazdırılıyor ve buna etkin pişmanlık deniliyor" ifadelerini kullandı. Avukat, bu gerekçeyle söz konusu ifadenin tamamen geri çekildiğini ve sürecin hukuka aykırı olduğunu ileri sürdü.