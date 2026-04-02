TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde yaşanan zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.Kocaeli TEM'de feci kaza: 2 ölü (Yol kapandı)
Kaza, saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu İzmit geçişi Malta Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne gide İzzet Kaysi yönetimindeki 34 VE 5842 plakalı otomobil ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 HG 9019 plakalı mıcır yüklü TIR, 06 FH 8538 plakalı TIR ile 02 EB 786 plakalı LPG yüklü tanker zincirleme kazaya karıştı.
DEVRİLEN TIR DORSESİNİN ALTINDA KALDILAR
Çarpışmanın etkisiyle 34 HG 9019 plakalı TIR'ın dorsesi devrilirken, mıcırlar yola saçıldı.
Devrilen dorsenin altında kalan otomobilde bulunan İzzet Kaysi ile eşi Mesudiye Kaysi araç içerisinde sıkıştı.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan İzzet ve Mesudiye Kaysi çiftinin, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazeleri, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.TEM'de facia: Tır otomobilin üzerine devrildi: 2 ölü
TEM ANKARA YÖNÜ KİLİTLENDİ
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara yönü ulaşıma kapanırken, bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Jandarma ekipleri, sürücüleri Kuruçeşme (Batı) TEM gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirdi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından Ankara yönü 4 saat sonra kontrollü olarak ulaşıma açıldı.