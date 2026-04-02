TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde yaşanan zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Kocaeli TEM'de feci kaza: 2 ölü (Yol kapandı)

Kaza, saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu İzmit geçişi Malta Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne gide İzzet Kaysi yönetimindeki 34 VE 5842 plakalı otomobil ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 HG 9019 plakalı mıcır yüklü TIR, 06 FH 8538 plakalı TIR ile 02 EB 786 plakalı LPG yüklü tanker zincirleme kazaya karıştı.

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde aralarında LPG tankeri ve tırların da bulunduğu 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır) DEVRİLEN TIR DORSESİNİN ALTINDA KALDILAR

Çarpışmanın etkisiyle 34 HG 9019 plakalı TIR'ın dorsesi devrilirken, mıcırlar yola saçıldı. Devrilen dorsenin altında kalan otomobilde bulunan İzzet Kaysi ile eşi Mesudiye Kaysi araç içerisinde sıkıştı.