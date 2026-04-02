Hatice Bayer, 41 yaşında iki çocuk annesi. "SULTANBEYLİ'DE GECEKONDU TUTTU" YALANI MI? Kayboluşun ardından Hatice Bayar'ın eşinin ailesi tarafından ortaya atılan iddialar ise akıllarda soru işareti bıraktı. Amca Cavit Bey, "Kayınvalidesi bana Sultanbeyli'de bir gecekondu tutup oraya yerleştiğini söyledi. Kayınvalidesi daha sonra ise bir Almancıyla evlenip yurt dışına gittiğinden bahsetti. Yeğenim kaybolduktan sonra bana hep bunları söylendi" dedi. Ancak şeker hastası olan Hatice Bayar'ın 13 yıldır hiçbir kimlik hareketi yapmaması ve ilaç almaması "hayatından endişe ediliyor" yorumlarını güçlendirdi.

HACER BAYER'İN EŞİ CANLI YAYINDA! Dosyanın diğer tarafı olan Hacer Bayer'in eşi Metin Bayer, canlı yayında Çanakkale'den bağlanarak ezber bozan bir iddiada bulundu. Amcanın "13 yıldır kayıp" dediği Hatice Bayer için eşi Metin Bayer, "Ben 2009'dan beri, yani tam 17 yıldır kendisinden haber alamıyorum" dedi. Resmi nikahlarının hala devam ettiğini belirten Bayer, boşanma davasının reddedildiğini ve maddi imkansızlıklar nedeniyle yeni bir dava açamadığını söyledi.

"POLİS ARAMANA GEREK YOK DEDİ!" Müge Anlı'nın "Polise başvurdunuz mu?" sorusuna Metin Bayer'den absürt bir yanıt geldi. Eşinin ikametgahını aldığını söyleyen Bayer, "Polise gittim, ikametgahını aldığı için 'aramana gerek yok' dediler, ben de bir daha aramadım" ifadelerini kullandı.

BAKIRKÖY İTİRAFI: "AŞKIMDAN AKIL SAĞLIĞIMI KAYBETTİM" 63 yaşındaki Metin Bey, "Biz görücü usulü evlendik. Akşam gördüm, sabah evlendim. Amcasından kaçmıştı. Yani bana öyle dediler, kabul ettim. Çok iyi biri çıktı gerçekten, ona olan aşkım yüzünden Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yattım. Ancak hastaneden çıktıktan sonra beni delirtti" dedi. Şiddet iddialarını ise reddetti.