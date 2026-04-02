Müge Anlı Hatice Bayer olayı! 13 yıldır kayıp olan kadının eşinden akılalmaz savunma

Çanakkale’de eşi ve iki çocuğuyla yaşarken 2013 yılında boşanma isteğiyle Ordu’daki amcasının yanına sığınan 41 yaşındaki Hatice Bayer, evine geri dönmek üzere Fatsa’dan otobüse bindi ve daha sonra kendisinden haber alınamadı. Tam 13 yıldır yeğeninden tek bir iz bulamayan amca Cavit Bey ise atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının kapısını çalarak yardım istedi.

Müge Anlı Hatice Bayer olayı! 13 yıldır kayıp olan kadının eşinden akılalmaz savunma
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 2013 yılında Ordu Fatsa'dan Çanakkale'ye gitmek üzere otobüse bindikten sonra kaybolan Hatice Bayer olayı ele alındı.
  • Amcası Cavit Bey, Hatice Bayer'in 2009 yılında aldığı 23 bin TL miras parasının ardından eşi ve kayınvalidesiyle sorun yaşadığını iddia etti.
  • Hatice Bayer'ın eşi Metin Bayer canlı yayında 2009'dan beri eşinden haber alamadığını ve polise başvurduğunda ikametgah aldığı için arama yapılmadığını söyledi.
  • Hatice Bayer'ın 13 yıldır hiçbir kimlik hareketi, hastane, eczane veya banka kaydı bulunmuyor.
  • Metin Bayer, eşinin bir gitaristle evlenmek istediğini söylediğini iddia ederken şiddet iddialarını reddetti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, 13 yıldır haber alınamayan Hatice Bayar'ın kaybı ele alındı. Amcası Cavit Bey'in yanında büyüyen ve 2013 yılında Fatsa'dan Çanakkale'ye dönmek üzere otobüse binen Hatice Bayar'dan o günden beri tek bir iz yok. Amca Cavit Bey, yeğeninin kayboluşunun arkasında "miras parası" ve "aile içi şiddet" olduğunu iddia ederek Müge Anlı'dan yardım istedi.

Cavit Bey, 13 yıldır haber alamadığı yeğeni Hacer Bayer'i arıyor. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir)

MİRAS GELDİ, HUZUR GİTTİ: 13 YILLIK BÜYÜK GİZEM!

Cavit Bey'in anlatımına göre; 2009 yılında babasından kalan tarlaların satılmasıyla Hatice Bayar'a 23 bin TL miras ödendi. Bu paranın ardından Hatice Bayer'ın eşi ve kayınvalidesiyle arasının açıldığı, aile içinde büyük bir huzursuzluğun başladığı öne sürüldü. İddiaya göre; kayınvalidesi Hatice Hanım'ın mirasından pay almak istedi. Hatice Hanım vermeyi reddedince ise aile içinde sıkıntılar yaşandı.

Müge Anlı Hatice Bayer olayı! 13 yıldır kayıp olan kadının eşinden akılalmaz savunma-3

Hatice Bayar'ın Ordu'da yanına sığındığı amcasına "Kocam beni tehdit ediyor, boşanmak istiyorum" dediği ancak Cavit Bey'in "Başka bir ev tut çocuklarını bırakma" demesi üzerine Çanakkale'ye geri dönmek için yola çıktığı ve 2 çocuk annesinden bir daha haber alınamadığı öğrenildi.

Hatice Bayer kayıp olayı: 2013'ten beri haber alınamıyor

Hatice Bayer, 41 yaşında iki çocuk annesi.

"SULTANBEYLİ'DE GECEKONDU TUTTU" YALANI MI?

Kayboluşun ardından Hatice Bayar'ın eşinin ailesi tarafından ortaya atılan iddialar ise akıllarda soru işareti bıraktı. Amca Cavit Bey, "Kayınvalidesi bana Sultanbeyli'de bir gecekondu tutup oraya yerleştiğini söyledi. Kayınvalidesi daha sonra ise bir Almancıyla evlenip yurt dışına gittiğinden bahsetti. Yeğenim kaybolduktan sonra bana hep bunları söylendi" dedi. Ancak şeker hastası olan Hatice Bayar'ın 13 yıldır hiçbir kimlik hareketi yapmaması ve ilaç almaması "hayatından endişe ediliyor" yorumlarını güçlendirdi.

Müge Anlı Hatice Bayer olayı! 13 yıldır kayıp olan kadının eşinden akılalmaz savunma-5

HACER BAYER'İN EŞİ CANLI YAYINDA!

Dosyanın diğer tarafı olan Hacer Bayer'in eşi Metin Bayer, canlı yayında Çanakkale'den bağlanarak ezber bozan bir iddiada bulundu. Amcanın "13 yıldır kayıp" dediği Hatice Bayer için eşi Metin Bayer, "Ben 2009'dan beri, yani tam 17 yıldır kendisinden haber alamıyorum" dedi. Resmi nikahlarının hala devam ettiğini belirten Bayer, boşanma davasının reddedildiğini ve maddi imkansızlıklar nedeniyle yeni bir dava açamadığını söyledi.

Müge Anlı Hatice Bayer olayı! 13 yıldır kayıp olan kadının eşinden akılalmaz savunma-6

"POLİS ARAMANA GEREK YOK DEDİ!"

Müge Anlı'nın "Polise başvurdunuz mu?" sorusuna Metin Bayer'den absürt bir yanıt geldi. Eşinin ikametgahını aldığını söyleyen Bayer, "Polise gittim, ikametgahını aldığı için 'aramana gerek yok' dediler, ben de bir daha aramadım" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı Hatice Bayer olayı! 13 yıldır kayıp olan kadının eşinden akılalmaz savunma-7

BAKIRKÖY İTİRAFI: "AŞKIMDAN AKIL SAĞLIĞIMI KAYBETTİM"

63 yaşındaki Metin Bey, "Biz görücü usulü evlendik. Akşam gördüm, sabah evlendim. Amcasından kaçmıştı. Yani bana öyle dediler, kabul ettim. Çok iyi biri çıktı gerçekten, ona olan aşkım yüzünden Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yattım. Ancak hastaneden çıktıktan sonra beni delirtti" dedi. Şiddet iddialarını ise reddetti.

Müge Anlı Hatice Bayer olayı! 13 yıldır kayıp olan kadının eşinden akılalmaz savunma-8

"GİTARİSTLE EVLENMEK İSTEDİ"

Öte yandan Metin Bayar, eşiyle aralarındaki bağın koptuğunu ve Hatice'nin sadakatsizliğinden şüphelendiğini dile getirdi. "Zaten gözü dışarıdaydı, telefonla aldatıyordu. Boşanmak istiyordum, fırsatım oldu ve 'boş ol' diyerek onu boşadım" şeklinde konuşan koca, eşinin bir "gitarist" ile evlenmek istediğini kendisine bizzat söylediğini iddia etti.

Müge Anlı Hatice Bayer olayı! 13 yıldır kayıp olan kadının eşinden akılalmaz savunma-9

"10 BİN TL KARŞILIĞINDA EVLENDİRDİ"

Cavit Bey'in "Hacer ağabeyimin kızı, benim yanımda büyüdü. Annesi gayrı resmi olarak ağabeyimle evliydi. Ağabeyim ölmeden önce annesi başkasıyla evlendi. Ağabeyim 6 ay sonra öldü ve daha sonra çocuk hep benimle kaldı. 16 yaşlarına gelince annesi haber gönderdi, yanına aldı. Daha 16 yaşındayken annesi Hacer'i 10 bin TL karşılığında Çanakkaleli biriyle evlendirdi" sözleri ise dikkat çekti.

Müge Anlı Hatice Bayer olayı! 13 yıldır kayıp olan kadının eşinden akılalmaz savunma-10

MERAK EDİLENLER

Hatice Bayar ne zaman kayboldu?

Hatice Bayar, 2013 yılında Ordu Fatsa'dan Çanakkale'ye gitmek üzere otobüse bindikten sonra kaybolmuştur.

Hatice Bayar olayı nedir?

Hatice Bayar, ailesinden kalan miras parasını aldıktan sonra eşiyle sorunlar yaşamış, boşanmak isterken gizemli bir şekilde sırra kadem basmıştır.

Hatice Bayar hayatta mı?

Amcası, 13 yıldır hiçbir hastane, eczane veya banka kaydı bulunmayan Hatice Bayar'ın hayatından ciddi şekilde endişe etmektedir.

