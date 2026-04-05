"ÇEKİNİ NASIL TESLİM EDECEĞİM?"
30 bin TL'lik soruda "Bestecilik" yerine "Formula 1" yanıtını vererek elenen Yui Muranaga, stüdyodan ayrılmadan önce son bir kez teşekkür etmek istedi. Ancak bu teşekkür, Japon kültüründeki en derin saygı göstergesiyle birleşince ortaya trajikomik görüntüler çıktı. Muranaga stüdyonun ortasında yere uzanıp kalkmayınca Oktay Kaynarca yanına giderek; "Yui, kurbanın olayım kalk. Tamam, çok saygılısın ama çekini teslim etmem lazım, hadi kalk artık!" diyerek yarışmacıya adeta yalvardı.