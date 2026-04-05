CANLI YAYIN
Geri

Türkiye aşığı Japon yarışmacı Milyoner'e damga vurdu: Joker olarak Cemal Hünal'ı aradı

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Japon yarışmacı Yui Muranaga, stüdyoya girer girmez Oktay Kaynarca'yı yere uzanarak selamlarken, takıldığı soruda joker olarak ünlü oyuncu Cemal Hünal'ı arayarak geceye damga vurdu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
15 Yıllık Türkiye Sevdalısı Yui Muranaga, Milyoner Stüdyosunda Sergilediği Japon Usulü Saygı Selamıyla Kalpleri Fethederken, Telefon Joker Hakkını Yakın Dostu...

15 yıllık Türkiye sevdalısı Yui Muranaga, Milyoner stüdyosunda sergilediği Japon usulü saygı selamıyla kalpleri fethederken, telefon joker hakkını yakın dostu olan oyuncu Cemal Hünal'dan yana kullanarak izleyicilere büyük sürpriz yaşattı.

Geleneksel Japon Selamı Karşısında Kaynarca'nın Zor Anları Kim Milyoner Olmak İster Stüdyosu, Yarışma Tarihinin En Nazik Ve Bir O Kadar Da Şaşırtıcı Anlarından...

GELENEKSEL JAPON SELAMI KARŞISINDA KAYNARCA'NIN ZOR ANLARI

Kim Milyoner Olmak İster stüdyosu, yarışma tarihinin en nazik ve bir o kadar da şaşırtıcı anlarından birine ev sahipliği yaptı. Japon yarışmacı Yui Muranaga, stüdyoya girer girmez geleneksel Japon kültürünün en derin saygı göstergesi olan eğilerek selamlama (Ojigi) ritüelini gerçekleştirdi. Bu beklenmedik ve aşırı kibar hareket karşısında sunucu Oktay Kaynarca, kısa süreli bir şaşkınlık yaşayarak ne yapacağını bilemedi.

Japon Nezaketi İle Türk Misafirperverliği Çarpıştı Japonya'da "Ojigi" Olarak Bilinen Ve Sosyal Statü İle Saygıyı Simgeleyen Eğilme Hareketi, Yui Muranaga...

JAPON NEZAKETİ İLE TÜRK MİSAFİRPERVERLİĞİ ÇARPIŞTI

Japonya'da "Ojigi" olarak bilinen ve sosyal statü ile saygıyı simgeleyen eğilme hareketi, Yui Muranaga tarafından stüdyonun tam ortasında uygulandı. Oktay Kaynarca, yarışmacının bu derin saygı gösterisi karşısında önce duraksadı, ardından aynı nezaketle karşılık vermeye çalışarak durumu toparladı. Japon yarışmacının gösterdiği samimiyet, stüdyoda alkışlarla karşılandı.

Türk Usulü Saygı Kaynarca, Japonya'nın Eğilme Geleneğine, Anadolu'nun Samimiyetiyle Karşılık Verdi. Yarışmacıyla Önce Tokalaşan, Ardından İçtenlikle Sarılan...

TÜRK USULÜ SAYGI

Kaynarca, Japonya'nın eğilme geleneğine, Anadolu'nun samimiyetiyle karşılık verdi. Yarışmacıyla önce tokalaşan, ardından içtenlikle sarılan ünlü sunucu, "Sen artık yabancı değilsin, bizden birisin" diyerek Yui'nin heyecanını yatıştırdı. Bu anlar stüdyodaki seyirciler tarafından dakikalarca alkışlandı.

Türkiye'ye Hayran Kaldı Yui Muranaga, Türkiye İle Olan Bağının Üniversite Yıllarına Dayandığını Belirtti. Eşiyle Üniversitedeki Bir Gezi Grubunda Tanışan...

TÜRKİYE'YE HAYRAN KALDI

Yui Muranaga, Türkiye ile olan bağının üniversite yıllarına dayandığını belirtti. Eşiyle üniversitedeki bir gezi grubunda tanışan Muranaga, Türkiye'nin tarihi dokusuna ve mimarisine hayran kaldıklarını ifade etti. Her tatili Türkiye'de geçirdikten sonra radikal bir kararla buraya yerleşen çiftin, 6 yaşında bir erkek ve 3 yaşında bir kız çocukları bulunuyor.

Oktay Kaynarca İle "Türk Usulü" Pazarlık Yarışmacının Soruları Anlamakta Güçlük Çekebileceğini Belirterek Sunucu Oktay Kaynarca İle Yaptığı "Pazarlık", Stüdyoda...

OKTAY KAYNARCA İLE "TÜRK USULÜ" PAZARLIK

Yarışmacının soruları anlamakta güçlük çekebileceğini belirterek sunucu Oktay Kaynarca ile yaptığı "pazarlık", stüdyoda kahkahalara neden oldu. Muranaga'nın "Lütfen kolay soru olsun, birinci soruda elenmek istemiyorum" sözleri üzerine Kaynarca, "Sen bayağı Türk olmuşsun, her şey pazarlıkla başlıyor" diyerek yarışmacının kültürel uyumuna dikkat çekti.

Yui Muranaga'nın Ağzından Türkiye Macerası Yarışmacı, Türkiye'ye Geliş Sürecini Ve Burada Kurduğu Hayatı Şu Sözlerle Özetledi: "15 Sene Önce Üniversite Birinci...

YUİ MURANAGA'NIN AĞZINDAN TÜRKİYE MACERASI

Yarışmacı, Türkiye'ye geliş sürecini ve burada kurduğu hayatı şu sözlerle özetledi:

"15 sene önce üniversite birinci sınıftayken Türkiye'ye ilk defa geldim. Sonra çok beğendim. Eşimle üniversite içindeki gezi grubunda tanıştık. 'Türkiye'ye gidelim' dedik. Duvarlar harika, tarihsel yerler çok var. Her yaz ve kış tatilini burada geçirdik. Sonra evlendik, yorulduk... 'Ne yapayım, Türkiye'ye dönelim' dedik ve geldik."

İlk Soruda Panik Oldu Yarışmanın Henüz Başında, Yarışmacıya Yöneltilen 2 Bin Tl Değerindeki İlk Soru Şu Şekildeydi: Soru: Sakal Genellikle Hangisinde Olur? A:...

İLK SORUDA PANİK OLDU

Yarışmanın henüz başında, yarışmacıya yöneltilen 2 bin TL değerindeki ilk soru şu şekildeydi:

Soru: Sakal genellikle hangisinde olur?

  • A: Dirsek ve el bileğinde | B: Avuç içi ve tırnakta | C: Yanak ve alt çenede | D: Diz kapağı ve ayakta

CEVAP: C

Stüdyoda Karışıklık Heyecanı Artan Yui, "Seyirciye Soralım" Diyerek Seyirci Jokeri Hakkını Kullanmak İstedi. Ancak Oktay Kaynarca Bu İsteği Onaylamadan Hemen...

STÜDYODA KARIŞIKLIK

Heyecanı artan Yui, "Seyirciye soralım" diyerek seyirci jokeri hakkını kullanmak istedi. Ancak Oktay Kaynarca bu isteği onaylamadan hemen önce, Yui'nin aklına bir fikir geldi ve "Hayır, hayır! Bekle, hayır!" diyerek joker talebini iptal etmek istedi. Bu ani fikir değişiklikleri ve telaşlı hali, hem Kaynarca'yı hem de stüdyodaki seyircileri güldürdü.

Oktay Kaynarca: "İyice Karıştırdın Her Şeyi!" Japon Yarışmacının Bu Derece Paniklemesi Ve Joker İsteyip İptal Etmeye Çalışması Üzerine Sunucu Oktay Kaynarca...

OKTAY KAYNARCA: "İYİCE KARIŞTIRDIN HER ŞEYİ!"

Japon yarışmacının bu derece paniklemesi ve joker isteyip iptal etmeye çalışması üzerine sunucu Oktay Kaynarca daha fazla dayanamadı ve gülerek yerinden ayağa kalktı. Kaynarca, yarışmacıya esprili bir dille yaklaşarak, "İyice karıştırdın her şeyi! Sen artık bizden birisin, panik yok!" diyerek onu sakinleştirmeye çalıştı.

3. Soru: Havacılık Terimleri Yarışmacıyı Terletti Yui Muranaga'nın Yelpazesini Çıkarıp Serinlemeye Çalıştığı, 7.500 Tl Değerindeki O Soru Şu Şekildeydi: Soru:...

3. SORU: HAVACILIK TERİMLERİ YARIŞMACIYI TERLETTİ

Yui Muranaga'nın yelpazesini çıkarıp serinlemeye çalıştığı, 7.500 TL değerindeki o soru şu şekildeydi:

Soru: "Rötar" yapan bir yolcu uçağı için doğru olan muhtemelen hangisidir?

  • A: Tam zamanında kalkacaktır | B: Seferini gecikmeli yapacaktır | C: Varış noktasına vaktinde inecektir | D: Plüton'a iniş yapacaktır

CEVAP: B - SEFERİNİ GECİKMELİ YAPACAKTIR

Oktay Kaynarca'ya Soru Yağmuru Yarışmacı, "Rötar Ne Demek?", "Yolcu Uçağı Neden Plüton'a Gitsin?", "B Şıkkı Mı Doğru?" Gibi Soruları Ardı Ardına Sıralayınca...

OKTAY KAYNARCA'YA SORU YAĞMURU

Yarışmacı, "Rötar ne demek?", "Yolcu uçağı neden Plüton'a gitsin?", "B şıkkı mı doğru?" gibi soruları ardı ardına sıralayınca Oktay Kaynarca ne yapacağını şaşırdı. Yarışmacıya doğrudan cevap veremeyen ancak soruyu anlaması için çabalayan Kaynarca, Yui'nin bitmek bilmeyen soruları karşısında yeniden ayaklanarak stüdyoyu kahkahaya boğdu.

Yarışmaya Damga Vuran O Soru Ve Cevabı Yarışmacının Karşısına Çıkan 20 Bin Tl Değerindeki Rus Edebiyatı Sorusu Ve Şıkları Şu Şekildeydi: Soru: Hangi Adda Ünlü...

YARIŞMAYA DAMGA VURAN O SORU VE CEVABI

Yarışmacının karşısına çıkan 20 bin TL değerindeki Rus edebiyatı sorusu ve şıkları şu şekildeydi:

Soru: Hangi adda ünlü bir Rus edebiyatçı yoktur?

  • A) Aleksandr Puşkin

  • B) Anton Çehov

  • C) Maksim Gorki

  • D) Raskol Nikov

Doğru Cevap: D) Raskol Nikov

Milyoner'de "Issız Adam" Sürprizi: Cemal Hünal Telefon Jokerinde! Japon Yarışmacı 20 Bin Tl Değerindeki Baraj Sorusunda Tek Hakkı Olan Telefon Jokerini...

MİLYONER'DE "ISSIZ ADAM" SÜRPRİZİ: CEMAL HÜNAL TELEFON JOKERİNDE!

Japon yarışmacı 20 bin TL değerindeki baraj sorusunda tek hakkı olan telefon jokerini kullanarak stüdyoda büyük bir sürpriz yaşattı. Yarışmacı, Hünal'ın restoranının müdavimi olduğunu ve yakın dost olduklarını belirtti.

Cemal Hünal Doğru Cevapladı Telefonla Yayına Bağlanan Cemal Hünal, Meslektaşı Oktay Kaynarca İle Kısa Ve Samimi Bir Sohbet Gerçekleştirdikten Sonra, Rus...

CEMAL HÜNAL DOĞRU CEVAPLADI

Telefonla yayına bağlanan Cemal Hünal, meslektaşı Oktay Kaynarca ile kısa ve samimi bir sohbet gerçekleştirdikten sonra, Rus edebiyatına dair sorulan soruyu hiç tereddüt etmeden yanıtladı. "Hangi adda ünlü bir Rus edebiyatçı yoktur?" sorusunda yer alan Aleksandr Puşkin, Anton Çehov ve Maksim Gorki gibi dev isimlerin arasından, aslında Dostoyevski'nin Suç ve Ceza romanındaki kurgusal karakter olan "D: Raskol Nikov" şıkkını doğru cevap olarak işaret ettiren Hünal, dostunun barajı geçmesini sağlayarak yarışmadaki kaderini belirledi.

"Teşekkürler Cemal Bey": Stüdyoda Şükran Seansı Cemal Hünal, Kısıtlı Sürede Soğukkanlılığını Koruyarak Yui'ye Doğru Şıkkı İşaretlettiğinde, Yui Muranaga'nın...

"TEŞEKKÜRLER CEMAL BEY": STÜDYODA ŞÜKRAN SEANSI

Cemal Hünal, kısıtlı sürede soğukkanlılığını koruyarak Yui'ye doğru şıkkı işaretlettiğinde, Yui Muranaga'nın tepkisi sadece bir sevinç çığlığı olmadı. Japon kültüründe "minnet" anlamına gelen en derin eğilme ritüelini (Ojigi) bu kez telefonun öbür ucundaki Hünal için gerçekleştirdi.

Yui Muranaga 30 Bin Tl'lik Soruyu Açtırdı Kim Milyoner Olmak İster'in Sempatik Japon Yarışmacısı Yui Muranaga, Stüdyoda Yaşadığı Panik Anlarını Ve "Saygı...

YUİ MURANAGA 30 BİN TL'LİK SORUYU AÇTIRDI

Kim Milyoner Olmak İster'in sempatik Japon yarışmacısı Yui Muranaga, stüdyoda yaşadığı panik anlarını ve "saygı selamı" krizlerini geride bırakarak 30 bin TL değerindeki baraj sorusuna kadar gelmeyi başardı. Sunucu Oktay Kaynarca'nın desteği ve ısrarıyla heyecanını kontrol altına alan Muranaga, sanat dünyasını yakından ilgilendiren soruyu açtırarak izleyicileri ekran başına kilitledi.

30 Bin Tl Değerindeki Baraj Sorusu Yui Muranaga'nın Bir Üst Baraja Geçebilmesi İçin Cevaplaması Gereken Kritik Soru Şu Şekildeydi: Soru: Ennio Morricone, John...

30 BİN TL DEĞERİNDEKİ BARAJ SORUSU

Yui Muranaga'nın bir üst baraja geçebilmesi için cevaplaması gereken kritik soru şu şekildeydi:

Soru: Ennio Morricone, John Williams ve Hans Zimmer hangi mesleği icra eden tanınmış kişilerdir?

  • A: Basketbol koçluğu | B: Formula 1 pilotluğu | C: İllüzyonistlik | D: Bestecilik

Cevap: D - Bestecilik

Yanlış Cevap Verdi Kim Milyoner Olmak İster'in Fenomen Yarışmacısı Yui Muranaga, 30 Bin Tl Değerindeki Baraj Sorusunda "Bestecilik" Yerine "Formula 1 Pilotluğu"...

YANLIŞ CEVAP VERDİ

Kim Milyoner Olmak İster'in fenomen yarışmacısı Yui Muranaga, 30 bin TL değerindeki baraj sorusunda "Bestecilik" yerine "Formula 1 Pilotluğu" cevabını vererek yarışmaya veda etti.

Milyoner Tarihinin En Komik Ve Sıradışı Vedası: Yui Muranaga Stüdyoyu Birbirine Kattı Kim Milyoner Olmak İster'in 30 Bin Tl'lik Sorusunda Yanlış Cevap Vererek...

MİLYONER TARİHİNİN EN KOMİK VE SIRADIŞI VEDASI: YUİ MURANAGA STÜDYOYU BİRBİRİNE KATTI

Kim Milyoner Olmak İster'in 30 bin TL'lik sorusunda yanlış cevap vererek elenen Japon yarışmacı Yui Muranaga, yarışmaya veda ederken sergilediği "aşırı saygı" performansı ile stüdyoyu kahkahaya boğdu. Elenmenin verdiği üzüntü ve sunucu Oktay Kaynarca'ya duyduğu derin minnetle bir kez daha yere uzanarak selam veren Muranaga, yerinden kalkmayınca ünlü sunucu zor anlar yaşadı. Kaynarca'nın "Kurbanın olayım kalk artık" yakarışları stüdyoda yankılandı.

"Çekini Nasıl Teslim Edeceğim?" 30 Bin Tl'lik Soruda "Bestecilik" Yerine "Formula 1" Yanıtını Vererek Elenen Yui Muranaga, Stüdyodan Ayrılmadan Önce Son Bir Kez...

"ÇEKİNİ NASIL TESLİM EDECEĞİM?"

30 bin TL'lik soruda "Bestecilik" yerine "Formula 1" yanıtını vererek elenen Yui Muranaga, stüdyodan ayrılmadan önce son bir kez teşekkür etmek istedi. Ancak bu teşekkür, Japon kültüründeki en derin saygı göstergesiyle birleşince ortaya trajikomik görüntüler çıktı. Muranaga stüdyonun ortasında yere uzanıp kalkmayınca Oktay Kaynarca yanına giderek; "Yui, kurbanın olayım kalk. Tamam, çok saygılısın ama çekini teslim etmem lazım, hadi kalk artık!" diyerek yarışmacıya adeta yalvardı.

Stüdyo Görevlileri Müdahale Etti Yui Muranaga'nın Saygısından Dolayı Yerinden Kalkmamakta Direnmesi Üzerine, Stüdyo Görevlileri Devreye Girmek Zorunda Kaldı...

STÜDYO GÖREVLİLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yui Muranaga'nın saygısından dolayı yerinden kalkmamakta direnmesi üzerine, stüdyo görevlileri devreye girmek zorunda kaldı. Başkaları tarafından kollarından tutularak nazikçe yerden kaldırılan ve stüdyo dışına doğru yönlendirilen yarışmacı, o anlarda bile eğilerek selam vermeye devam etti. Oktay Kaynarca, elindeki ödül çekini yarışmacının eline son anda tutuşturarak veda sürecini tamamlayabildi.

Fotoğraflar Atv Resmi İnternet Adresi Üzerinden Alınmıştır.

Fotoğraflar ATV resmi internet adresi üzerinden alınmıştır.