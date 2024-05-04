Dış ticaret açığı 27.4 milyar $ azaldı

Türkiye'nin ihracatı Nisan'da, 1 haftalık Ramazan Bayramı tatilinin etkisiyle, yüzde 0.13'lük artışla 19 milyar 271 milyon dolar olurken, ekonomideki dengelenme adımlarının etkisiyle, dış ticaret açığındaki yıllık geri çekilme devam ediyor. Nisan'da ithalat yüzde 4.2 artarak 29.2 milyar dolar olurken, aynı dönemde, dış ticaret açığı yüzde 13.3 artışla 9.9 milyar dolar oldu.

Aylık bazdaki artışa rağmen, dış ticaret açığı yılın ilk 4 ayında yüzde 30.5 azalarak 30.2 milyar dolara indi. Dış açık, Nisan sonu itibarıyla yıllık bazda ise yüzde 22.7 azalarak 93 milyar dolara geriledi. Dış açıkta yıllık bazda düşüş 27.4 milyar dolar oldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticaret açığının yılın ilk 4 ayında yüzde 30.5 azaldığına işaret ederek, "267 milyar dolarlık OVP hedefini gerçekleştirme inancımızı koruyoruz" diye konuştu.