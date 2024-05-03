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Sahte plaka cinayeti

Yunus Emre Kavak Yunus Emre Kavak takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Mayıs 2024 Güncelleme 03 Mayıs 2024, 07:05
Sahte plaka cinayeti

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İstanbul Çekmeköy'de polis ekipleri, gelen ihbar üzerine gittikleri adreste Recep Dindi'yi araçta öldürülmüş halde buldu. Olayın ardından harekete geçen ekipler, güvenlik kamerası incelemelerinde elinde çantayla kaçan şahsın katil olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaşarak takibi derinleştirdi. Şüphelinin kurye işi yapan ve daha önce bir suç kaydı olan Muhammet Ali K. olduğu tespit edilerek yakalandı.

Sorguda cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı. Muhammet Ali K'nın kumar borcu nedeniyle paraya ihtiyacı vardı. Yaptığı plana göre, önce internet üzerinden sahte ticari taksi plakası satışı ilanını verdi. Plakayı satın almak isteyen Dindi şüpheliyle bir araya geldi. Yanında getirdiği 1 milyon değerinde ziynet eşyasıyla araca binen talihsiz adam bir süre sonra silahlı saldırıya uğradı. Ziynet eşyalarını alıp kaçan şüpheli silahı ormanlık alana atıp gasp ettiği altınları da toprağa gömdü. Tutuklandı.

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