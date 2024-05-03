Özek karar aşamasında

Yeni sezonda teknik direktör dışında sportif direktör de arayan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşandı. Siyah-Beyazlılar, Bundesliga'da şampiyonluk yaşayan Bayer Leverkusen'de teknik direktör Xabi Alonso'nun yardımcılığını yapan Devin Özek'e resmi teklif yaptı.

İtalya'da bulunan 29 yaşındaki Özek'in karar vermek için Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan birkaç gün izin istediği öğrenildi. 2021'de scout olarak Leverkusen'de göreve başlayan Özek, daha sonra uluslararası ilişkiler bölümünde çalıştı. B lisansına da sahip olan Özek, 1 Temmuz 2022'den bu yana da yardımcı antrenörlük görevini üstleniyor.