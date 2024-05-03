Nuri Şahin ile baş başa

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bayern Münih-Real Madrid mücadelesini tribünden izleyen Kartal'ın 1 numaralı ismi Hasan Arat, Dortmund-PSG maçını da yerinden takip etti. Başkan Arat, Dortmund teknik heyetinde bulunan Nuri Şahin ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmede Arat'ın gelecek sezonla ilgili projelerini genç teknik adama anlattığı öğrenildi. Son gelen haberlere göre; Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile Nuri Şahin'in yaptığı toplantıdan kesin bir sonuç çıkmadı. Fakat; tarafların önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmeyi düşündüğü belirlendi. 35 yaşındaki Nuri Nuri Şahin'in Borussia Dortmund ile 2025 yılına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor. Bilindiği üzere Şahin, Süper Lig ekibi Antalyaspor'un başında 19 maça çıkıp, 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etmişti.