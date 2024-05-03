Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, 'Galatasaray'da Yılın Sporcusu' ödül töreninde konuştu. Timur, "Mayıs'a geldik, çiçekler açmaya başladı. Mayıs ayı, bizim yılbaşımız. Mayıs ayı bizim için şampiyonluk ayı. 4 maç var, rehavete kapılmayacağız" dedi. Timur, "Geçen seçimde son akşam başkan yardımcısıyken ayrılmak istedik ve Sportif AŞ'de oldum. Seçim öncesi benim olup olmamam sorun değil. Bırakın biz seçim konuşmayalım. Sportif AŞ'de görev devam ediyor, burada seçim konusu yok. Böyle bir gündem yok, suni bir gündem bu. Dün 22.00'de Florya'dan çıktım, her gün oradayım. Orada tek gündem şampiyonluk" diye konuştu.

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