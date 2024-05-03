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Kuralar yarın çekiliyor! İstanbul’da ilk evini alacaklara özel proje

461 bini aşkın kişinin başvurduğu İstanbul’daki ‘Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi’nin ilk 2 etabı için kuralar çekiliyor. Hak sahipleri yarın belirlenecek...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Mayıs 2024 Güncelleme 03 Mayıs 2024, 07:05
Kuralar yarın çekiliyor! İstanbul’da ilk evini alacaklara özel proje

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, İstanbul'da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları iş birliği ile hayata geçirilen 'Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi'nin ilk 2 etabının kuraları çekiliyor.

GENÇLERE KONTENJAN
Toplam 461 bin 361 vatandaşın başvurduğu söz konusu projede, hak sahipleri yarın noter huzurunda canlı yayınla belirlenecek. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Cengiz Erdem, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki'nin de özellikle gençlerin, engelli, şehit ve gazi yakınlarının da ev sahibi olmasını istediği bu projede; toplam konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlarımıza yüzde 5, şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere ise yüzde 20 kontenjan hakkı tanıdık" diye konuştu. Arnavutköy'de hayata geçirilen projeye İstanbul'da ikamet eden ve ilk evini alacak vatandaşların başvurduğunu kaydeden Erdem, "10 etaptan oluşan projenin 2 bin 894 bağımsız bölümden oluşan ilk 2 etabını hak sahipleriyle buluşturuyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık altyapısına sahip modern bir yaşam alanı olarak geliştirdik" dedi. Erdem, çekilişi, yarın saat 10.00'da Emlak Konut sosyal medya hesaplarından canlı olarak gerçekleştireceklerini söyledi.

PEŞİNE % 25 İNDİRİM
Projenin ilk iki etabı kapsamında, 43 adet 1+1, bin 851 adet 2+1 ve bin adet 3+1 daire tipi bulunuyor. Peşin alımlarda yüzde 25 indirim yapılacak olan proje kapsamında, 24-36-48-60 ay vade seçenekleri de bulunuyor. İstanbul Havalimanı'na 10 dakika ulaşım mesafesinde bulunan, az katlı ve yatay mimari anlayışıyla tasarlanan 'Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi'nde, her yaştan insanın faydalanabileceği bölgesel parklar, meydanlar, etkinlik, spor, sosyal, kültürel yaşam alanları ile dini, eğitim ve sağlık tesislerinin yanı sıra yaya ve bisiklet yolları gibi tüm detaylar düşünüldü.

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