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Barış Alper’e geliyorlar

Leipzig ve Lyon gözlemcileri pazar günü oynanacak Sivas maçında Barış Alper Yılmaz’ı takibe alacak. İki kulüp, EURO 2024’te de yıldız ismi adım adım izleyecek.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Mayıs 2024 Güncelleme 03 Mayıs 2024, 07:05
Barış Alper’e geliyorlar

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Galatasaray'da bu sezon ortaya koyduğu başarılı futbolla adından söz ettiren Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın gözdesi durumunda. Alman Ligi'nin güçlü ekiplerinden Leipzig ve Fransa'nın köklü takımlarından Lyon Sarı-Kırmızılılar'ın başarılı futbolcusunu sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor. İki kulübün gözlemcilerinin pazar günü Süper Lig'de oynanacak Sivasspor maçında milli yıldızı yakından takip edecekleri öğrenildi.

Leipzig ve Lyon yetkilileri sezon sonuna kadar Barış Alper'i adım adım takip edecek. EURO 2024'te de onu yakından izleyecekler. Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz için istediği bonservis bedeli de netleşti. Sarı-Kırmızılılar'ın genç futbolcu için 25 milyon Euro'luk bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi. 23 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon Galatasaray'da 51 karşılaşmada forma şansı buldu. Barış Alper Yılmaz bu karşılaşmalarda 6 kez rakip fileleri havalandırdı. Kanatlarda ve forvette görev alan Barış Alper Yılmaz, takım arkadaşlarına 9 asist yaptı.

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