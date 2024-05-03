Antalya’da çifte rekor

Antalya'da, yılın ilk 4 ayı ile Nisan'da tarihin en yüksek turist sayısına ulaşıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ilk 4 ayda yüzde 14.1 artış yakalayan Antalya'nın, 2 milyon 66 bin 962 yabancı ziyaretçi ağırladığı belirtildi.

Bu sayının, Antalya turizminde tüm zamanların en iyi başlangıcı olduğu vurgulanan açıklamada, Nisan'da Antalya'yı ziyaret eden turist sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.86 artışla 1 milyon 61 bin olarak kaydedildiği ve bunun da en yüksek Nisan verisi olduğu ifade edildi. 259 bin 717 ziyaretçiyle Almanya Nisan'da ilk sırada yer alırken, 194 bin 949 turistle Rusya ve 141 bin 497 ziyaretçiyle İngiltere takip etti.



ALMANLAR İLK SIRADA

İlk 4 ayda kente gelen 2 milyon 66 bin turistin 539 bin 663'ünü Almanlar oluşturdu. Rusya'nın 366 bin 783 ziyaretçiyle 2'nci olduğu sıralamada, İngiltere de 266 bin 120 ziyaretçiyle 3'üncü oldu.