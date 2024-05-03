SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Antalya’da çifte rekor

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Mayıs 2024 Güncelleme 03 Mayıs 2024, 07:05
Antalya’da çifte rekor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Antalya'da, yılın ilk 4 ayı ile Nisan'da tarihin en yüksek turist sayısına ulaşıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ilk 4 ayda yüzde 14.1 artış yakalayan Antalya'nın, 2 milyon 66 bin 962 yabancı ziyaretçi ağırladığı belirtildi.

Bu sayının, Antalya turizminde tüm zamanların en iyi başlangıcı olduğu vurgulanan açıklamada, Nisan'da Antalya'yı ziyaret eden turist sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.86 artışla 1 milyon 61 bin olarak kaydedildiği ve bunun da en yüksek Nisan verisi olduğu ifade edildi. 259 bin 717 ziyaretçiyle Almanya Nisan'da ilk sırada yer alırken, 194 bin 949 turistle Rusya ve 141 bin 497 ziyaretçiyle İngiltere takip etti.

ALMANLAR İLK SIRADA
İlk 4 ayda kente gelen 2 milyon 66 bin turistin 539 bin 663'ünü Almanlar oluşturdu. Rusya'nın 366 bin 783 ziyaretçiyle 2'nci olduğu sıralamada, İngiltere de 266 bin 120 ziyaretçiyle 3'üncü oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
SON DAKİKA I Ticaret Bakanlığı duyurdu: İsrail’le ticaret tamamen durdu
Yüksek emekli aylığı formülü: Çalışırken nelere dikkat edilmeli? Başvuru tarihinin etkisi var mı?
Başkan Erdoğan - Özgür Özel zirvesi sona erdi! 1 saat 35 dakikalık görüşmede ne konuşuldu? | Kulisler hareketlendi: CHP kaynaklarından ilk açıklama
TL’ye güvenen kazandı: Spekülasyonlar boşa çıktı! Dolar neden yükselmedi?
Kilis - İstanbul seferini yapan otobüs Aksaray’da devrildi! Şoför uyudu kaza geldi... 2 kişi can verdi 34 kişi yaralandı
Sadece TAKVİM’de: Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco’nun devre arasında yapılan transfer hamlelerine karşı uyardığı ortaya çıktı
Başkan Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel görüşmesinde dikkat çeken kare! Sol taraftaki koltuk neden boştu?
Başkan Erdoğan’dan Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı’nda önemli açıklamalar: ABD Gazze eylemcilerini linç ediyor!
Galatasaray’ın yıldızı Barış Alper Yılmaz için Alman ve Fransız ekipleri sıraya girdi!
Amerikan baharı başladı! Gazze ateşi Joe Biden’ı yakacak: Seçim öncesi bölünme sinyali! Polis saldırıyor öğrenciler direnişi bırakmıyor
Saraçhane’deki 1 Mayıs olaylarının altında yatan iç çekişme! Ekrem İmamoğlu’ndan Özgür Özel’e ’itibar’ operasyonu: Tuzağa düştü, kaybetti
Avrupa’yı nükleer savaş korkusu sardı! Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan bomba etkisi yaratan kıyamet senaryosu: The Economist ‘ABD terk edecek Çin ve Rusya saldırıya geçecek’ dedi
Basel isimli CHP’li trol Bekir Aslan polise tekme attı! Saraçhane’deki 1 Mayıs vandalizminde DHKP-C izi: 217 gözaltıdan 182’si serbest
Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Otopsi görüntüleri kimlik tespiti için yeterli mi?
Müge Anlı’da ağızları açık bırakacak olay! İki komşunun sır kaybında yeni gelişme! Nuran Şahin’e ne oldu? Otel kayıtları ve tanık ifadeleri her şeyi değiştirdi: Köpekler havlıyor
SON DAKİKA