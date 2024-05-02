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Yeni Hatay

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 07:02
Yeni Hatay

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Türkiye Tasarım Vakfı'nın (TTV) Hatay'ın yeniden ayağa kaldırılması için başlatılan projesinin tasarım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Çevre, Şehircilik Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı ile ortaklaşa hayata geçirilecek olan çalışma ile Hatay'ın yüzü 1.3 milyar dolara yenilenecek. Türkiye Tasarım Vakfı kurucusu mimar Mehmet Kalyoncu, pilot proje alanında proje teslimlerini yaptıkları, eski şehirdeki koruma amaçlı tasarım ve planlama çalışmalarını da bir ay sonra bütün detaylarıyla teslim edecekleri bilgisini verdi. Kalyoncu, "Eski şehir ve yeni şehir ikiye ayrılacak. Bu dünyada en modern örnek olacak" dedi. Antakya merkez pilot proje alanının 1.3 milyon metrekare olduğunu aktaran Kalyoncu, "Metrekaresi 1000 dolar olarak düşünüldüğünde yapım maliyeti 1.3 milyar dolar" bilgisini paylaştı. Şu anda tasarım aşamasından kaynak geliştirmeye odaklandığını ifade eden Kalyoncu, "Bir yemeğin reçetesi olmadan yemek nasıl yapılamıyorsa şehir de tasarlanmadan yapılamaz. Türkiye'de şehir tasarlama ekspertizi en az gelişmiş uzmanlıklardan biri" ifadelerini kullandı. Tasarım yapılırken yaşanan zorluklara da değinen Mehmet Kalyoncu, "Bölge bölge veriler artık ortaya çıkıyor. Örneğin; bir bina az hasarlı ve sağlamsa planı ona göre adapte ediyoruz. O binaları da barındırıyoruz. Çünkü yıkılmaması gereken bir binayı yıkmak da israftır" şeklinde konuştu.

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