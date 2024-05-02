OYAK’tan Çin hamlesi

OYAK, özellikli alümina ürünleri şirketi Almatis için Çin'de yatırım yapma kararı aldı. OYAK'tan yapılan açıklamaya göre, Almatis'in kalsine alümina üretim kapasitesini 50 bin metrik ton artırarak 100 bin metrik tona yükseltecek tesis, şirketin yarı iletken yapısal bileşenler, tüketici elektroniği, termal kontrol cihazları ve elektrikli araçlar gibi kilit pazarlarda büyümesine olanak sağlayacak. Toplam 6 bin 600 metrekarelik alanda kurulacak yeni tesisin inşaatı yılın son çeyreğinde başlayacak. Tesisin 2026 başında devreye alınması planlanıyor. Almatis, ürün portföyünü genişletecek yeni kalsine ürün hattının devreye girmesi ile Çin'de toplam 100 bin metrik tonluk kapasiteye ulaşacak. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, "Asya'daki yatırımlarımızla alümina ürünleri alanında pazar lideri olan Almatis'in sektördeki gücüne güç katacak adımlar atıyoruz" dedi.

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