Oğuz Aydın el yakıyor!

Alanyaspor'da bu sezon ortaya koyduğu performansla 4 büyüklerin transfer listesine giren Oğuz Aydın için Akdeniz ekibi bonservisi belirledi. Alanyaspor, Oğuz Aydın'ı transfer etmek isteyen kulüpten 8 milyon Euro isteyecek. 23 yaşındaki yıldız sağ kanat oyuncusu için Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor pusuda bekliyor. Kanat forvet oynayan genç yıldız, Hollanda'da Den Haag'da doğdu ancak futbol altyapısını Bucaspor'da aldı. 2021 yılında Alanya'ya transfer olan Oğuz, bu sezon gösterdiği başarılı performansla A Milli Takıma kadar yükseldi. Sol ve sağ kanatta görev yapan Oğuz Aydın, Alanyaspor'da bu sezon 32 lig maçına çıktı. Genç yetenek, takımına, 11 gol, 7 asistlik katkı sağladı. Yıldız futbolcunun Alanyaspor ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Oğuz Aydın özellikle Fatih Tekke'nin göreve gelmesinden sonra performansını ikiye katladı ve takımının ön önemli kozlarından biri oldu.

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